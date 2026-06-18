Vse javne univerze moramo delovati v enakih razmerah

Novi rektor Univerze v Mariboru Dean Korošak verjame v univerzitetno avtonomijo in dobre vladne namene.

Univerza v Mariboru (UM), druga najstarejša in druga največja slovenska univerza, je lani praznovala 50-letnico delovanja. Sredi maja je dobila še svojega desetega rektorja. Vsaj do konca desetletja jo bo vodil fizik, prof. dr. Dean Korošak, dosedanji prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost in vodja katedre za aplikativno fiziko na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Univerzo je v rektorski kandidaturi označil kot uspešno raziskovalno javno univerzo, ki pa si mora v slovenskem visokošolskem prostoru šele pridobiti mesto, ki ji pripada. Jasna Kontler Salamon »Kot rektor si bom prizadeval za izboljšanje finančnega položaja Univerze v Mariboru, saj je stabilno, predvidljivo in ustrezno financiranje temelj za naše kakovostno pedagoško in raziskovalno delo,« ...