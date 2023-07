Vse, kar je na spletu, ni brezplačno

V nadaljevanju preberite:

Junija je ugasnila spletna stran partis – zgodba se je končala s smrtjo lastnika domene in glavnega programerja. Partis je bil, vsaj zadnjih nekaj generacij, pri nas sinonim za spletno piratstvo. »Ko se je stran skoraj vsako leto ugasnila za kakšen teden, smo lahko opazili, da je bilo precej manj prometa na celotnem slovenskem spletu,« pojasnjuje Boštjan Špetič iz Računalniškega muzeja.

Partis je bil del kulture – prostor, kjer so ljudje našli svoje najljubše filme, serije in podobno – ljudje so se o tem pogovarjali brez zadržkov. Špetič meni, da je mogoče prav zdaj pravi trenutek, da se ljudi pouči in prevzgoji ter se piratstvo s tem omeji. In zakaj je piratstvo v našem prostoru tako razširjeno in večkrat razumljeno kot povsem neproblematično? Špetič meni, da je vsekakor eden od vzrokov to, da je v nas nekaj malo »balkanskega duha«, v slogu »kaj, nam pa morejo, zakoni so problem drugih«. Pove, da je bilo piratstvo prisotno že v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so ljudje kopirali kasete, potem se je moral s tem v 90. ukvarjati Microsoft. Večinoma pa so se pretakale TV-serije in filmi.

»Gotovo je tudi en od razlogov ta, da se glavni producenti vsebin močno trudijo, da določene serije, filmi do nekega dela sveta pridejo pozneje. Vendar si tega v globaliziranem svetu, v katerem živimo, ne bi smeli privoščiti. Ljudje namreč najdejo način, da pridejo do vsebin, ki jih želijo imeti. Menim, da bi bilo, če bi Hollywood vsebine dal na splet sinhrono za vse, piratstva manj. Ljudje pa so neučakani,« pojasnjuje Špetič. Dodaja, da je Hollywoodu vseeno, kaj se dogaja v Sloveniji, moralno gledano so po njegovem mnenju dali celo blagoslov, saj nadzora ne izvajajo. »Delno je piratstvo zanje koristno, ker se njihove vsebine tako hitreje širijo.«