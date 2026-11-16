Vzdržljivost prepogljivega telefona: kaj preveri proizvajalec in kaj kupec

Samsung navaja, da je v sedmih generacijah prepogljivih naprav Galaxy pozorno poslušal povratne informacije uporabnikov. Ti pričakujejo večjo in bolj poglobljeno izkušnjo gledanja z manj vidnim pregibom, brez kompromisov pri vzdržljivosti ali prenosljivosti.

Toda odgovor na vprašanje o vzdržljivosti ima dve plasti. Za prvo skrbi proizvajalec v razvoju in laboratoriju, za drugo pa lahko pred nakupom kupec poskrbi sam.

V podjetju Samsung poudarjajo, da je treba vzdržljivost dokazati s preizkusi. Samsung zato preverja celoten prepogljivi sistem v razmerah, ki posnemajo vsakdanjo uporabo naprave. Najnovejša serija Galaxy Z8 je prestala več kot 100 preizkusov zanesljivosti, med drugim padce, ponavljajoče se prepogibanje, pritisk, vlago in izpostavljenost nečistočam. Namen preizkusov je prepoznati morebitne pomanjkljivosti, še preden naprava pride do uporabnikov.

FOTO: Samsung

Pri zaslonu je moral Samsung uravnotežiti tri lastnosti. Material mora biti dovolj trden za zunanje udarce, dovolj prožen za ponavljajoče se prepogibanje in dovolj tanek za izpopolnjeno strukturo naprave. Pri modelih Galaxy Z Fold8 in Galaxy Z Fold8 Ultra zaslon podpira prožna titanska tehnologija Flex Titanium. Titan se uporablja v zelo zahtevnih panogah, med drugim v letalski industriji. Je trden in odporen proti trajnim deformacijam, hkrati pa tog. Samsung je zato razvil postopke obdelave, konstrukcijske rešitve in proizvodne tehnologije, s katerimi titan brez težav prenese večkratno prepogibanje. Pod ploščo OLED pa leži folija iz titanove zlitine. V primerjavi s polimerno folijo ima dvajsetkrat večjo mehansko togost, debela pa je za približno tretjino povprečnega človeškega lasu.

FOTO: Samsung

Pod folijo je titanova plošča z mrežasto strukturo, ki nastane s hibridnim proizvodnim postopkom. Plošča pomaga absorbirati pritisk in udarce s sprednje in zadnje strani naprave. Z napredno obdelavo lukenj odpravlja zračne vrzeli med zaslonskim modulom in lepilom na plošči, zato ima razprt zaslon stabilnejšo oporo. Samsung navaja, da zasnova sčasoma zmanjšuje vidnost pregiba. Usklajuje tudi delovanje tečaja, napetost zaslona in magnetno silo, zato je odpiranje v primerjavi s prejšnjimi modeli Galaxy Z Fold bolj gladko in lahkotno. Folija in plošča sta skupaj zmanjšali debelino zaslonskega modula za 10 %. V notranjosti je tako nastal dodaten prostor za baterijo, sistem za odvajanje toplote in kamero.

FOTO: Samsung

Na dolgoročno zanesljivost vpliva tudi baterija. V najnovejši seriji Galaxy Z8 je Samsung uvedel, ki omogoča večjo energijsko gostoto. Materiali na osnovi silicija in ogljika so bolj reaktivni, zato je Samsung optimiziral celoten baterijski sistem za dolgoročno stabilnost pri visokih napetostih. Galaxy Z Fold8 Ultra in Galaxy Z Fold8 uporabljata, ki učinkoviteje porazdeli energijo po baterijskem sistemu. Polnjenje je zato hitrejše, stabilnejše in zanesljivejše, izboljša pa se tudi odvajanje toplote. Galaxy Z Fold8 Ultra ima poleg tega, zasnovan za boljšo toplotno prevodnost. Toploto odvaja učinkoviteje in ohranja odzivnost naprave tudi pri najzahtevnejših opravilih.

Naprave serije Galaxy Z8 imajo stopnjo zaščite IP48, ki temelji na laboratorijskih testnih pogojih za potopitev v sladko vodo do globine 1,5 metra za največ 30 minut. Uporaba na plaži ali v bazenu ni priporočljiva, zaščita pred vodo pa ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša zaradi običajne obrabe.

FOTO: Samsung

Preizkusi zanesljivosti, zasnova zaslona in baterije ter zaščita pred vodo zadevajo strojno opremo, ki jo preverja proizvajalec. Programsko okolje naprave pa lahko kupec preizkusi sam, še preden se odloči za nakup. Brezplačna aplikacija Try Galaxy deluje na napravah iOS in na telefonih Android drugih znamk. Uporabniku omogoča, da na napravi, ki jo že uporablja, preizkusi uporabniški vmesnik One UI. V aplikaciji lahko odkrije Samsungove aplikacije, teme in funkcije Galaxy AI.

FOTO: Samsung

Zaupanje v prepogljiv telefon tako gradita dva koraka. Proizvajalec z izbiro materialov in preizkusi poskrbi, da naprava prenese vsakdanjo uporabo. Kupec s preizkusom uporabniškega vmesnika pa ugotovi, ali mu programsko okolje ustreza.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung