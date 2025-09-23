Walker S2, prvi humanoidni robot, ki si sam zamenja baterijo

V Shenzhenu letos praznujejo 45. obletnico odprtja posebne ekonomske cone na Kitajskem, ki je mesto iz majhnega ribiškega kraja preobrazila v cvetočo gospodarsko metropolo. Sedež so v njej odprla številna uspešna podjetja, med njimi Huawei, Tencent in UBTech. Slednje je vodilni proizvajalec humanoidnih robotov na Kitajskem, pravkar so poslali na trg nov model – Walker S2.

Michael Tam poudarja, da bi bili humanoidni roboti primerni za nevarna dela. FOTO: Anja Intihar

Potem ko je pred dvema letoma prišel na trg njihov humanoidni robot Walker S1, je zdaj na voljo njegova napredna različica, prihodnje leto bo zunaj že model Walker S3. Razvoj v tej panogi je, kot je povedal glavni direktor za blagovno znamko, bliskovit. Roboti iz serije Walker S so vključeni v večino avtomobilskih proizvodnih linij na Kitajskem, uporabljajo jih predvsem za montažo, prenašanje posameznih materialov in v kontroli kakovosti.

Posebnost humanoidnega robota Walker S2 je v tem, da lahko dela 24 ur brez prestanka, napaja se iz katerekoli od dveh baterij ali obeh naenkrat – ko se izpraznita, si ju v treh minutah sam zamenja. Druge različice UBTechovih robotov uporabljajo predvsem kot pomoč kupcem in hotelskim gostom – robot na primer odpira vrata, nosi hrano in pijačo, prenaša različne informacije, izpolnjuje glasovne ukaze … V enem od hotelov v Shezhenu so se roboti neprestano vozili sem in tja in stregli gostom; na Kitajskem so takšni prizori že dlje časa nekaj vsakdanjega.

Roboti iz serije Walker so sicer prvi komercializirani dvonožni humanoidni roboti v naravni velikosti na Kitajskem. Na vprašanje, iz kakšnih materialov so sestavljeni, je Michael Tam odgovoril, da je zunanjost iz lahkega aluminija v kombinaciji z blagom pri glavi. Posameznih robotov ne prodajajo, prodajajo rešitve; cena modela iz serije Walker se na prostem trgu sicer giblje med 55 in 85 tisoč evri. Njihov cilj, je poudaril Tam, ni, da bi roboti nadomestili ljudi, pač pa, da bodo z njimi napolnili delovna mesta, za katera primanjkuje delovne sile. Samo letos bi na Kitajskem potrebovali 30 milijonov delavcev. Z roboti bi lahko – počasi, sicer – zapolnili takšne luknje. Prav tako je Michael Tam omenil smiselno uporabo humanoidnih robotov na za človeka nevarnih področjih: »Trenutno lahko naš humanoidni robot delavca nadomesti v 30 odstotkih, ciljamo na 50 odstotkov. Konec prihodnjega leta ali nekoliko kasneje pa bi si želeli to učinkovitost dvigniti na 80 odstotkov.« Različica Walker S4 bo po besedah glavnega direktorja za blagovno znamko najbrž lažja od predhodnika in bolj inteligentna.

Pogodba za 35 milijonov evrov

Pri podjetju UBTech se ukvarjajo z raziskavami in razvojem, načrtovanjem, pametno proizvodnjo in komercializacijo pametnih servisnih robotov ter razvojem pametnih robotskih rešitev, ki se integrirajo s strojno in programsko opremo. S svojimi produkti merijo na različne trge oziroma potrebe prebivalstva, od izobraževanja na področju umetne inteligence, pametne logistike, do oskrbe starejših ter poslovnih in potrošniških storitev.

Pri podjetju UBTech se ukvarjajo z raziskavami in razvojem, načrtovanjem, pametno proizvodnjo in komercializacijo pametnih servisnih robotov ter razvojem pametnih robotskih rešitev. FOTO: Ubtech

Do konca lanskega leta so prijavili več kot 2680 patentov, povezanih z robotiko in umetno inteligenco, od tega 484 mednarodnih. V Shenzhenu so našli idealno okolje za razvoj. Mesto, ki meji na Hongkong, se je od leta 1980 namreč bliskovito razvilo. Bruto domači proizvod mesta je s 37,7 milijona dolarjev ob ustanovitvi posebne ekonomske cone do lani zrasel na 517,7 milijarde dolarjev. UBTech je pred dnevi podpisal 35 milijonov evrov vredno pogodbo z znanim kitajskim podjetjem, katerega imena pa niso želeli razkriti. Trg s humanoidnimi roboti naj bi na Kitajskem do leta 2030 dosegel pet milijard dolarjev.