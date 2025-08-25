  • Delo d.o.o.
    Znanoteh

    Youtube naj bi z UI brez dovoljenja avtorjev manipuliral videoposnetke

    Na youtube letijo očitki, da naj bi brez vednosti ustvarjalcev z umetno inteligenco 'izboljševal' videoposnetke in jih uporabljal za urjenje svojih modelov.
    V zadnjih mesecih so številni ustvarjalci na youtubu opazili, da so njihovi videoposnetki po nalaganju videti drugače. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    V zadnjih mesecih so številni ustvarjalci na youtubu opazili, da so njihovi videoposnetki po nalaganju videti drugače. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Ž. U.
    25. 8. 2025 | 15:37
    25. 8. 2025 | 15:58
    4:40
    A+A-

    V zadnjih mesecih so številni ustvarjalci na platformi youtube opazili, da so njihovi videoposnetki po nalaganju videti drugače. Spremembe so bile subtilne – gube na srajci so bile bolj izrazite, koža je bila na nekaterih mestih ostrejša, na drugih pa bolj gladka, nekateri so opazili celo popačene dele telesa.

    Sprva so mnogi mislili, da si vse skupaj domišljajo, a se je pokazalo, da so njihove domneve utemeljene.

    Eden prvih, ki je opazil nenavadne spremembe, je bil Rick Beato, glasbeni youtuber z več kot petimi milijoni naročnikov. »Rekel sem si, 'človek, moji lasje so videti čudno',« je povedal za BBC in dodal: »In bližje ko sem gledal, bolj se je zdelo, da nosim ličila.«

    Strokovnjaki opozarjajo, da je takšno ravnanje youtuba sporno. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Strokovnjaki opozarjajo, da je takšno ravnanje youtuba sporno. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Njegov kolega Rhett Shull je delil podobno izkušnjo in v videoposnetku, ki si ga je ogledalo več kot pol milijona ljudi, izrazil ogorčenje.

    »Če bi si želel tega groznega ostrenja, bi to storil sam. Toda pomembneje je, da je videti, da je bilo ustvarjeno z umetno inteligenco. Mislim, da to napačno predstavlja mene, moje delo in moj glas na internetu. To bi lahko spodkopalo zaupanje pri občinstvu. Preprosto me moti,« je pojasnil Shull.

    Po mesecih govoric in pritožb na družbenih omrežjih je youtube potrdil, da izvaja eksperiment na izbranih kratkih videoposnetkih.

    Eksperiment izvajajo na izbranih kratkih videoposnetkih. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Eksperiment izvajajo na izbranih kratkih videoposnetkih. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Rene Ritchie, vodja uredništva in odnosov z ustvarjalci pri platformi youtube, je v objavi na x pojasnil: »Izvajamo eksperiment na izbranih kratkih videoposnetkih na youtubu, in to z uporabo tradicionalne tehnologije strojnega učenja za odpravljanje zamegljenosti, šumov in izboljšanje jasnosti v videoposnetkih med obdelavo (podobno to počne sodoben pametni telefon, ko snemate videoposnetek).«

    Kljub pojasnilu podjetje po poročanju BBC ni odgovorilo na vprašanja, ali bodo imeli uporabniki možnost izbire teh popravkov.

    image_alt
    Strah pred UI je velik in legitimen, saj bo 80 odstotkov pisarn ostalo praznih

    Strokovnjaki opozarjajo, da je takšno ravnanje sporno. Samuel Woolley z Univerze v Pittsburghu meni, da je youtubova uporaba izraza »strojno učenje« poskus zamegljevanja dejstva, da uporabljajo umetno inteligenco, saj je strojno učenje njeno podpodročje.

    Poudarja tudi, da je glavna razlika med vgrajenimi funkcijami na pametnih telefonih in youtubovim početjem v pomanjkanju nadzora in privolitve.

    »Tukaj imamo podjetje, ki manipulira vsebino vodilnih uporabnikov, ta pa je nato distribuirana javnemu občinstvu brez soglasja ljudi, ki so ustvarili videoposnetke,« je dejal za BBC.

    Ta primer razkriva širši trend, da je umetna inteligenca vse bolj posrednik med nami in informacijami, ki jih prejemamo, pogosto na načine, ki jih sprva sploh ne opazimo.

    image_alt
    Energetska požrešnost digitalnega oblaka

    Spremembe v videoposnetkih so bile subtilne: gube na srajci so bile bolj izrazite, koža pa ostrejša ali bolj gladka. FOTO: Josh Edelson/AFP
    Spremembe v videoposnetkih so bile subtilne: gube na srajci so bile bolj izrazite, koža pa ostrejša ali bolj gladka. FOTO: Josh Edelson/AFP

    Jill Walker Rettberg z Univerze v Bergnu to ponazarja z analogijo »stopinj v pesku«. Medtem ko pri analogni fotografiji vemo, da je nekaj bilo pred kamero, se pri algoritmih in umetni inteligenci postavlja vprašanje, kaj to pomeni za naš odnos z resničnostjo.

    To ni edina polemika, povezana z umetno inteligenco, s katero se srečuje youtube. Junija so se pojavile obtožbe, da je Google, lastnik youtuba, za urjenje svojega novega modela umetne inteligence veo3 uporabil več kot 20 milijard videoposnetkov brez izrecnega dovoljenja ustvarjalcev.

    Raziskava, ki jo je objavil Proof News, je kasneje potrdila, da so podnapise iz več kot 170.000 videoposnetkov uporabili tehnološki velikani, kot so Anthropic, Nvidia, Apple in Salesforce.

    Med »žrtvami« so bile tudi največje zvezde youtuba, kot so MrBeast, Marques Brownlee in PewDiePie.

    image_alt
    Od prodajalca hot doga do milijonarja

    PewDiePie oziroma s pravim imenom Felix Kjellberg. FOTO: instagram/Pewdiepie
    PewDiePie oziroma s pravim imenom Felix Kjellberg. FOTO: instagram/Pewdiepie

    Odzivi ustvarjalcev so bili ostri. David Pakman, čigar skoraj 160 videoposnetkov je bilo vključenih v nabor podatkov za urjenje, je za Proof News dejal: »Nihče ni prišel k meni in rekel: 'To bi radi uporabili'.«

    Dave Wiskus, izvršni direktor pretočne storitve Nebula, je šel še dlje in dejanje označil za »krajo« in »nespoštljivo« do ustvarjalcev.

