Z laserji nad strele

Znanstveniki so prvič z močnim laserskim žarkom preusmerili strelo in morda končno našli zamenjavo za strelovod, ki naj bi ga sredi 18. stoletja izumil Benjamin Franklin, ko naj bi (o samem eksperimentu je malo natančnih zapisov) z zmajem, na katerega je pritrdil ključ, v nevihti lovil strele.

Laser je privlekel in vlekel strelo. FOTO: ENSTA/AFP

Inženirji 21. stoletja so namesto kovinskih lovilnih palic uporabili laser na vrhu 2500 metrov visoke švicarske gore ​Säntis. Več ton težko opremo so z gondolami in helikopterji spravili do 124-metrskega komunikacijskega stolpa podjetja Swisscom, v katerega pogosto treska, na leto naštejejo okoli sto udarov strele. Nato so predlanskim dva poletna meseca z močnimi laserskimi pulzi streljali v nebo in štiri strele, ki so se srečale z umetno svetlobo, je sistem uspešno prestregel in preusmeril. »Prvič smo pokazali, da lahko z laserjem vodimo strelo,« je poudaril fizik Aurelien Houard iz politehničnega laboratorija za optiko v Franciji, prvopodpisani avtor študije, objavljene v reviji Nature Photonics. Raziskovalci so 21. julija 2021 posneli, kako se je strela »oprijela« laserja, nato pa jo je ta vodil navzdol okoli 50 metrov.

FOTO: Martin Stollberg/AFP

Udarov strel po vsem svetu je v povprečju 8,6 milijona na dan, vsako leto ubijejo več kot 4000 ljudi, povzročijo pa tudi veliko gospodarsko škodo. Nova tehnologija bi lahko bolje varovala ključno infrastrukturo, kot so elektrarne, letališča, komunikacijske antene. »Močan laser na poti proti nebu ustvari steber plazme elektronov (negativno nabitih delcev) in ionov (pozitivno nabitih delcev). In ta plazma lahko vodi strelo. To je prvi korak k laserski zaščiti pred udari strel, s katero bi lahko segli kilometer visoko v ozračje, če bi imeli dovolj laserske energije,« je pojasnil Houard. Naprava je velika kot večji avto in tehta več kot tri tone. Žarek ima ob vznožju naprave premer 20 centimetrov, nato se zoži na nekaj centimetrov.

Houard je svojo zamisel testiral že leta 2004 v Novi Mehiki, a takrat laser ni zagrabil strele. Raziskovalec je pojasnil, da zato ne, ker ni bil dovolj močan. Ideja je stara okoli 50 let, vendar so jo do zdaj preizkušali le v laboratoriju, prvič zdaj poročajo o eksperimentu na prostem. Toda po mnenju inženirjev bo preteklo vsaj še desetletje, preden bo laserski strelovod na voljo za širšo uporabo. Med drugim se zavedajo, da so laserji nevarni za letala oziroma pilote, tem bi laserski žarek lahko posvetil v oči, v času poskusov so tako letalski promet nad območjem ustavili. Teoretično bi lahko z laserji tudi ustvarjali strele, vendar je ta tehnologija za zdaj le v glavah in na papirju.