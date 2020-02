Z novim orbiterjem v višave raziskovanj o Soncu

V vesolje ga je posnesla raketa Atlas V. FOTO: Steve Nesius Reuters

Evropski solarni orbiter, Solo je uspešno na poti proti naši zvezdi. Nekaj po 5. uri zjutraj je s Floride vzletel z raketo Atlas V podjetja United Launch Alliance.V evropskem centru za nadzor vesoljskih operacij v Darmstadtu so tudi že prejeli signal, da je plovilo uspešno odprlo svoje solarne panele, s katerimi bo nabiral energijo za svojo večletno odpravo, v kateri bo med drugim prvič fotografiral oba sončna pola. To se bo sicer zgodilo šele čez nekaj let. Znanstveniki so predvideli 22 bližnjih obletov Sonca, Solo se mu bo približal na le 42 milijonov kilometrov, kar je manj, kot je od Sonca oddaljen Merkur.V prvih dneh po izstrelitvi bo Solo zagnal svoje znanstvene instrumente in komunikacijske antene. Tri mesece bodo nato preverjali njihovo delovanje. Solo ima dve vrsti znanstvenih instrumentov – in situ, ki merijo okolico samega plovila, s čimer bodo zaznavali moč magnetnega polja in delce, in instrumente z daljinskim zaznavanjem, s katerimi bodo opazovali atmosfero in površje.Orbito, v kateri bo sonda opravljala svoje delo, bo dosegla sicer šele po dveh letih, in sicer novembra 2021. S pomočjo gravitacije planetov Venere in Zemlje se bo solo zavihtel v nagnjeno orbito nad poloma, ki jih je s teleskopi z Zemlje ali sateliti v Zemeljski orbiti težko opazovati.»Človeštvo se vseskozi zaveda pomembnosti Sonca za življenje na Zemlji. A zavedamo se tudi, da lahko vpliva na vsakodnevno življenje, ko na njem nastane močna sončna nevihta,« je izpostavil znanstveni direktor pri Esi. Z odpravo bodo poskušali še natančneje spoznati mehanizme magnetnega polja in sončnega vetra, ki vplivata na celotno Osončje.Solo bo dopolnil zbirko podatkov, ki jih znanstvenikom dostavlja Nasina solarna sonda Parker