Z roverjem na Mars skoraj 11 milijonov imen

Mednarodna astronomska zveza imena kraterjev poimenuje po manjših krajih in vaseh na Zemlji. Tako je 45 kilometrov širok krater na zahodnem delu ravnice Isidis Planitia dobil ime po kraju Jezero v Bosni in Hercegovini, ki ima okoli tisoč prebivalcev.

Čip z imeni je tudi na Imena so na Mars potovala tudi že z landerjem Insight . Takrat so jih na čip zapisali 2.429.807.Čip z imeni je tudi na solarni sondi Parker – najhitrejšem plovilu izpod človeških rok, ki se je najbolj približalo naši zvezdi. Sonda s seboj nosi 1.137.202 imen.

Ameriška vesoljska agencija javnost povabi, da simbolično odpotuje v vesolje. V pripravah odprav namreč odpro seznam, na katerega se lahko posamezniki vpišejo, nato pa imena prelijejo na čip, ki ga namestijo na vesoljsko plovilo.S kar tremi za prstno blazinico velikimi čipi so tako zdaj opremili rover Perseverance (Vztrajnost), na njem pa je kar 10.932.295 imen. Na čipih je tudi 115 esejev ameriških šolarjev, ki so sodelovali v natečaju poimenovanja novega roverja, ki bo letos poleti odpotoval proti rdečemu planetu. V kraterju Jezero bo predvidoma pristal 18. februarja 2021.Roverju so dodali tudi lično ploščico z vgravirano Zemljo in Marsom, ki ju združuje ista zvezda. Z elegantno ilustracijo so se, kot so zapisali pri Nasi, spomnili tudi na legendarne plošče plovil Pioneer in obeh Voyagerjev Pri Nasi, kjer so prav tako ustavili številne procese za radi epidemije koronavirusa, so še poudarili, da trenutna situacija ne vpliva na datum izstrelitve. Testiranja potekajo po načrtih, pred dnevi so že začeli z ponastavljanjem dobro tono težkega plovila, da ga bodo lahko namestili v tovorni prostor rakete Atlas V. Tako so zložili robotsko roko in anteno ter kolesa.Vrhunski laboratorij se bo na Marsu pridružil roverju Curiosity in landerju Insight. Iskal bo sledi življenja, preučeval bo klimo in geologijo, zbiral pa bo tudi vzorce. Proti Marsu bi moral letos odpotovati tudi evropski rover, a testiranja niso šla po načrtih, zato so izstrelitev prestavili za dve leti.