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    Z umetno inteligenco do zgodnejše prepoznave bolezni

    Z novimi orodji bi simptome demence lahko prepoznali prej, kar bi pomenilo več možnosti za spremljanje, ukrepanje in podporo.
    Če se demenca oziroma tveganje zanjo odkrije zgodaj, to obolelim in njihovim svojcem pomaga tudi pri načrtovanju prihodnosti. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Če se demenca oziroma tveganje zanjo odkrije zgodaj, to obolelim in njihovim svojcem pomaga tudi pri načrtovanju prihodnosti. FOTO: Shutterstock
    Hannah Docter-Loeb
    7. 10. 2026 | 19:00
    7:05
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Vebjørn Andersson je sam izkusil, kako dolgo lahko traja, preden postavijo diagnozo demence. Kot doktorski študent in raziskovalec v univerzitetni bolnišnici v Oslu namreč srečuje veliko bolnikov z že napredovalo obliko bolezni, ki so zamudili priložnost za zgodnejšo podporo in oskrbo.

    »Diagnostični postopki trajajo predolgo, preden je postavljena prava diagnoza in se obolelim in njihovim skrbnikom zagotovi potrebna pomoč,« je povedal. Demenca po ocenah prizadene 57 milijonov ljudi po vsem svetu. Vendar jo pri mnogih odkrijejo šele, ko se v možganih že zgodijo precejšnje spremembe.

    Razvili dopolnjujoči se diagnostični orodji

    Andersson in sodelavci iz vse Evrope so v projektu AI-Mind, ki ga financira EU, razvili nova orodja, namenjena zgodnejšemu prepoznavanju ljudi z večjim tveganjem za demenco. Če bi jih prej in bolj natančno prepoznali, bi jih lahko spremljali, ukrepali in jih podpirali. S tem bi se morebiti podaljšalo obdobje, ko lahko živijo brez hujših simptomov.

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    Demenca je bolezen, ki spremeni življenje vse družine

    »Ko kognitivni upad napreduje v demenco, so možnosti za ukrepanje morda že zamujene,« je pojasnila dr. Ira Haraldsen, nevrologinja v oselski univerzitetni bolnišnici in koordinatorica raziskave AI-Mind. »Ključno pri projektu je zgodnje prepoznavanje bolnika, še preden se pojavijo klinični simptomi.«

    V državah EU demenca prizadene približno sedem odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let, pri čemer se verjetnost za pojav te bolezni s starostjo močno povečuje. Ker se evropsko prebivalstvo stara, je iskanje načinov za zgodnejšo prepoznavo ljudi z večjim tveganjem za demenco čedalje pomembnejše.

    Raziskovalna skupina projekta združuje medicinsko znanje z naprednimi tehnologijami in umetnointeligenčnimi modeli, da bi izboljšala napovedovanje tveganj ter podprla diagnostiko in načrtovanje zdravstvene oskrbe.

    Raziskovalci so porabili več kot 50.000 ur za zbiranje in analizo podatkov tisoč evropskih državljanov, pri čemer so uporabljali namenske strežnike in protokole, da so zagotovili varstvo podatkov bolnikov. Te podatke so nato uporabili za razvoj dveh dopolnjujočih se diagnostičnih orodij.

    Eden od glavnih ciljev je bil prepoznati ljudi z blago kognitivno motnjo, pri katerih velja povečano tveganje za poznejši nastanek demence. Nekateri z blago kognitivno motnjo imajo težave s spominom ali pri opravljanju vsakodnevnih opravil, vendar se pri vseh ne bo razvila demenca. Raziskovalci so hoteli ugotoviti, pri kom je verjetnost napredovanja bolezni največja.

    Študije so pokazale, da se spremembe v električni dejavnosti možganov lahko pojavijo že v zgodnjem stadiju demence. Prvo od razvitih diagnostičnih orodij, connector, uporablja podatke o električni dejavnosti za prepoznavanje vzorcev, ki bi lahko bili povezani s povečanim tveganjem za demenco.

    Drugo orodje, predictor, pa z uporabo umetne inteligence analizira dodatne podatke in podrobneje oceni tveganje za napredovanje blage kognitivne motnje v demenco. Upošteva podatke iz prvega orodja ter kognitivne funkcije, biološke označevalce, zdravstveno anamnezo in okoliščine, kot so starost, izobrazba in kraj prebivanja.

    Nekatere dejavnike tveganja je mogoče zmanjšati

    Za demenco še ni zdravila. Nekateri dejavniki tveganja, kot sta družbena izolacija in čezmerno uživanje alkohola, pa so spremenljivi, kar pomeni, da lahko ljudje tveganje zmanjšajo s preprostimi spremembami življenjskega sloga. V kombinaciji z drugimi ukrepi bi to lahko omogočilo, da se demenca razvije pozneje ali se sploh ne razvije. »Sami lahko ukrepate tako glede družbene izolacije kot glede razvad, to je pitja alkohola in kajenja,« je povedala Ira Haraldsen. Dodala je še, da bi ob pojavu novih načinov zdravljenja orodja, kot sta omenjeni, lahko pomagala ugotoviti, kdo bi od njih lahko imeli korist.

    V državah EU demenca prizadene približno sedem odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let. FOTO: Shutterstock
    V državah EU demenca prizadene približno sedem odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let. FOTO: Shutterstock

    Zgodnje odkrivanje ni zgolj vprašanje zdravljenja. Ljudem, ki opažajo spremembe v spominu ali mišljenju, lahko pomaga razumeti, kaj se morda dogaja, da pridobijo ustrezno podporo. Po besedah Anderssona, ki je med študijo sodeloval z mnogo bolniki, so si številni preprosto želeli odgovore na vprašanja o simptomih. Zgodnje spoznanje lahko ljudem in njihovim svojcem pomaga tudi pri načrtovanju prihodnosti, tako v praktičnem kot v čustvenem smislu.

    Od raziskav do klinične prakse

    Orodja v projektu AI-Mind so na Norveškem že preizkusili v kliničnem in raziskovalnem okolju. Prva faza projekta se je končala v začetku letošnjega leta, raziskovalci pa zdaj iščejo finančna sredstva za nadaljevanje in razširitev dela na druge države. Preden se bodo orodja lahko uporabljala v medicinski praksi, jih bo treba odobriti skladno z uredbo EU o medicinskih pripomočkih, po kateri je potrebna klinična ocena – raziskovalci pričakujejo, da bo ta končana do leta 2035.

    Preizkušanje algoritmov v novih okoljih bo raziskovalcem pomagalo proučiti, kako dobro delujejo v bolj raznolikih populacijah. Ekipa sodeluje tudi s panožnimi partnerji, med katerimi so podjetja Eli Lilly, Roche in Bosch, da bi še bolj razvila diagnostični pristop. »Imamo precej velikopotezno strategijo, da bi koncept orodja AI-Mind uvedli v medicinski svet,« je povedala Ira Haraldsen. Upa zlasti, da bi se to orodje sčasoma lahko uporabljalo tudi v krajih z manj zdravstvenimi viri, saj za ta pristop ni potrebna specializirana oprema. »Imamo zelo preprost koncept, ki bi ga lahko izvajali na primer na tablici ali telefonu,« je še pojasnila.

    Andersson je poudaril, da čeprav ta orodja uporabljajo umetno inteligenco, niso namenjena temu, da bi nadomestila človeško presojo ali interakcijo. Zasnovana so tako, da podpirajo pogovore in sprejemanje odločitev med zdravstvenimi delavci in bolniki. »Niti ni bilo mišljeno, da bi orodja postavila diagnozo, nato pa bi se zdravljenje prepustilo zdravstvenim delavcem,« je povedal. »Odločitev mora temeljiti na človeku in se mora osredotočiti nanj.«

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    Raziskava, opisana v članku, je bila financirana iz programa EU Obzorje. Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.

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