Za Applov »ribežen« je treba odšteti toliko kot za luksuzen avtomobil

Pri Applu je mogoče od včeraj naročiti nov model računalnika Mac Pro, ki je na družbenih omrežjih sprožil val odzivov. Razlog je zasoljena cena.Kot pove ime, so ciljni uporabniki novega gadgeta profesionalci. Njegova osnovna različica stane nekaj več kot šest tisočakov, z zmogljivejšo konfiguracijo pa je kar desetkrat višja. Okoli 60.000 evrov. Seveda brez monitorja, za tega je treba odšteti še okoli pet do šest tisočakov.Visokoleteče cene so, kot piše Ansa, spodbudile serijo ironičnih tvitov. Denimo take, da avtomobil Tesla Model 3 z vključenim avtomatskim pilotom stane le 300 dolarjev več.Na Portugalskem pa lahko za tak znesek kupiš hišo. Drugi so se obregnili ob obliko računalnika, ki jih je spomnila na znani gospodinjski pripomoček za ribanje parmezana.Neprezrta ni ostala niti zasoljena cena kolesc, s katerimi lahko pri Applu prav tako opremijo nov profesionalni računalnik.Če ga nočeš na nogicah, pač pa s koleščki, bo račun 480 evrov višji. Za ta znesek pa lahko kupiš tudi nove pnevmatike za avtomobil.