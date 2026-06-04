Za hitrejši prenos novih odkritij v proizvodni izdelek

Center v Kisovcu: V njem bosta delovala dva laboratorija, za baterije in vodikove tehnologije

Te dni bo v Kisovcu pri Zagorju tudi uradno začel delovati Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Njegov glavni cilj je, da se dognanja iz raziskovalnih laboratorijev lažje in hitreje dvignejo na ustrezno tehnološko raven in prenesejo v proizvodnjo – da se znanje udejanji v praksi. Kot pravi vodja centra dr. Robert Dominko, sicer vodja laboratorija za moderne baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu, se je zamisel za gradnjo centra pojavila v letih 2016, 2017, ko je bilo jasno, da imajo kitajske univerze veliko prednost, ker lahko znanje z akademskih ustanov prek pilotnih centrov zelo hitro prenašajo v industrijo. To potrebo je prepoznala tudi evropska komisija, da je pač treba omogočiti hitrejši prenos z akademskih ustanov, saj so akademske ...