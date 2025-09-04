Za kreativno znanost potrebujemo svobodo

V nadaljevanju preberite:

Celica je najpreprostejša enota življenja. Proces delitve ene celice v več novih je ključen za rast, razvoj in obnovo organizmov, zato mora potekati nadzorovano in s primerno hitrostjo. Britanec sir Paul Nurse je življenje posvetil raziskovanju procesov, ki nadzorujejo rast in delitev celic, za kar je leta 2001 skupaj z Lelandom Leejem Hartwellom in Timom Huntom prejel Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino.

Njegovo odkritje v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo povezano s prepoznavanjem gena, ki ima primarno vlogo pri nadzoru nad celičnim ciklom in celicam omogoča, da se pravilno delijo. Pri kvasovkah (Schizosaccharomyces pombe) je odkril gen cdc2, leta 1987 pa je ustrezen gen, ki so ga poimenovali od ciklina odvisna kinaza 1 (cdk1), odkril tudi pri ljudeh. Gen kodira protein, ki spada v družino ključnih encimov, od ciklina odvisnih kinaz (CDK), ki sodelujejo pri številnih celičnih funkcijah.

Paul Nurse, ki je v minulih dneh obiskal Slovenijo, bo decembra postal predsednik britanske Kraljeve družbe, ki je najstarejša akademija znanosti, ustanovili so jo novembra 1660.