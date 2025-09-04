  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Za kreativno znanost potrebujemo svobodo

    Paul Nurse: Ko skušamo razumeti, kaj je življenje, je najbolje raziskovati najpreprostejši sistem: celico.
    Paul Nurse, rojen januarja 1949, je bil do letos direktor Inštituta Francisa Cricka, v preteklosti je zasedal tudi položaja izvršnega direktorja britanske organizacije za raziskave raka in predsednika Univerze Rockefeller v New Yorku. FOTO: Jože Suhadolnik
    Paul Nurse, rojen januarja 1949, je bil do letos direktor Inštituta Francisa Cricka, v preteklosti je zasedal tudi položaja izvršnega direktorja britanske organizacije za raziskave raka in predsednika Univerze Rockefeller v New Yorku. FOTO: Jože Suhadolnik
    Saša Senica
    4. 9. 2025 | 06:00
    20:02
    Celica je najpreprostejša enota življenja. Proces delitve ene celice v več novih je ključen za rast, razvoj in obnovo organizmov, zato mora potekati nadzorovano in s primerno hitrostjo. Britanec sir Paul Nurse je življenje posvetil raziskovanju procesov, ki nadzorujejo rast in delitev celic, za kar je leta 2001 skupaj z Lelandom Leejem Hartwellom in Timom Huntom prejel Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino.

    Njegovo odkritje v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo povezano s prepoznavanjem gena, ki ima primarno vlogo pri nadzoru nad celičnim ciklom in celicam omogoča, da se pravilno delijo. Pri kvasovkah (Schizosaccharomyces pombe) je odkril gen cdc2, leta 1987 pa je ustrezen gen, ki so ga poimenovali od ciklina odvisna kinaza 1 (cdk1), odkril tudi pri ljudeh. Gen kodira protein, ki spada v družino ključnih encimov, od ciklina odvisnih kinaz (CDK), ki sodelujejo pri številnih celičnih funkcijah.

    Paul Nurse, ki je v minulih dneh obiskal Slovenijo, bo decembra postal predsednik britanske Kraljeve družbe, ki je najstarejša akademija znanosti, ustanovili so jo novembra 1660.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Eksoplaneti

    Raziskovanje sveta, morda primernega za življenje

    Webb razkril, da atmosfera K2-18b vsebuje metan in ogljikov dioksid.
    Saša Senica 13. 9. 2023 | 15:00
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelov nagrajenec

    Celice kvasovk, dreves in ljudi nadzoruje enak mehanizem

    S Paulom Nursom o definiciji življenja, vprašanju, ali se je življenje razvilo tudi drugod v vesolju, in političnem dogovoru, pomembnem za znanost.
    Saša Senica 11. 9. 2023 | 13:00
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

    Ljubljanska mestna občina se sklicuje na stroške in pritožbe zakupnikov, a več kot polovica vrtičkarjev na Ježici podpisala peticijo za preklic prepovedi.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 9. 2025 | 05:00
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Paul NurseNobelov nagrajenecumetna inteligencaNobelova nagradaintervjuznanostCelicagenetika

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marija z detetom in šestimi svetniki se vrača domov

    Vittore Carpaccio: Njegovo dragoceno delo, ki so ga leta 1940 iz Pirana odpeljali v vilo Manin v Furlanijo, je danes na poti v Slovenijo
    Boris Šuligoj 4. 9. 2025 | 08:00
    Novice  |  Svet
    Vojaška parada v Pekingu

    Xi in Putin o presaditvi organov in nesmrtnosti v zasebnem pogovoru

    Voditelja, ki sta na oblasti že 13 in 25 let, sta se na vojaški paradi v Pekingu pogovarjala, kako prelisičiti smrt.
    4. 9. 2025 | 07:58
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Sinner strl rojaka in se prebil med najboljše štiri

    Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je v treh nizih slavil proti Lorenzu Musettiju. V polfinalu ga čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
    4. 9. 2025 | 07:39
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Donald Trump: Putin ve, kje stojim

    Trump je dejal, da »boste videli, da se bodo stvari zgodile«, če ZDA ne bodo zadovoljne s Putinovimi odločitvami glede Ukrajine.
    4. 9. 2025 | 07:18
    Novice  |  Slovenija
    Ovčjereja

    Bolezen modrega jezika pustoši po Sloveniji, rejci opozarjajo na izgube

    Po besedah kmetov je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države.
    4. 9. 2025 | 07:13
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
