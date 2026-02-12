Za mlade so posledice digitalnih zlorab lahko izjemno hude

Dolga leta je veljalo, da je fotografija ali video dokaz resničnosti, danes pa ni več tako.

Napredek na področju umetne inteligence, razmah družbenih omrežij in pogosto pomanjkanje računalniške in medijske pismenosti ustvarjajo idealne razmere za širjenje dezinformacij: hitro in brezmejno. Če sta bila nekoč slika, še bolj pa videoposnetek skoraj nedvoumen dokaz, danes še zdaleč ni več tako. Z nekaj kliki lahko ustvarimo popolnoma izmišljeno vsebino. Številni se že zanašajo zgolj na odgovore, ki jim jih ponudijo umetnointeligenčni klepetalni roboti, a ti lahko podatke zastrupijo ter ponudijo pristranske, zavajajoče in nevarne zapise. Z novimi orodji je še lažje spreminjati mnenja, podžigati sovražna čustva, spreminjati tok volitev, blatiti dobro ime, goljufati. S prof. dr. Vitomirjem Štrucem s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo se poglobili v globoke ponaredke: ...