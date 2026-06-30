Za slovenskega raziskovalca še četrti ERC projekt

Prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi Instituta Jožef Stefan (IJS) in direktor Nanocentra, je kot edini Slovenec na razpisu ERC Proof of Concept Grant 2026 prejel sredstva za projekt Femtogapengine, ki uvaja inovativni način upravljanja superprevodnih vezij z uporabo izredno hitrih femtosekundnih laserskih sunkov. Za Mihailovića je to že četrti ERC projekt in je posamezni raziskovalec z največ ERC projekti v Sloveniji.

Iz odlične temeljne znanosti pogosto izhajajo nove in prelomne ideje, ki lahko vodijo v tržne ali družbene inovacije. Zato Evropski raziskovalni svet (ERC) za nosilce raziskovalnih projektov redno objavlja razpise za financiranje manjših projektov za potrditev koncepta (ERC Proof of Concept Grant). Cilj tovrstnih projektov je krepitev učinka odličnih raziskav z nadaljnjo podporo zgodnjim inovacijskim aktivnostim.

Mihailović je recenzente prepričal s svojo prijavo, vezano na tematiko njegovega drugega raziskovalnega projekta ERC za uveljavljene raziskovalce HIMMS. Pridobil je projekt Aktivna kontrola superprevodnih vezij v kvantnih procesorjih s femtosekundnim laserjem (ang. Femtosecond Laser Superconducting Circuit Gap Engineering), ki ga bo izvajal na IJS in Nanocentru v sodelovanju s slovenskim podjetjem miDALIX d.o.o.

Inovacija za razvoj kvantnih računalnikov

Projekt Femtogapengine uvaja inovativni način upravljanja superprevodnih vezij z uporabo izredno hitrih femtosekundnihlaserskih sunkov. »Patentirana inovacija omogoča natančno oblikovanje in sprotno prilagajanje superprevodnih lastnosti, kar zmanjšuje motnje in bistveno izboljšuje delovanje kvantnih procesorjev. Cilj projekta je skupaj s slovenskim podjetjem miDALIX d.o.o. razviti prototip naprave za ureditev in preizkušanje superprevodnih vezij v realnem času,« so sporočili z IJS.

Laserska pulzna obdelava kvantnih vezij FOTO: IJS

Projekt bo raziskoval parametre laserskega obdelovanja in njihovo dolgoročno stabilnost ter demonstriral popravljanje superprevodnih testnih vezij. S tem bo ustanovil prvo platformo za lokalno obdelavo superprevodnih vezij z uporabo laserja. »Uspešen izid projekta bi lahko močno preoblikoval industrijo kvantnega računalništva, ponujajoč razširljivo rešitev za upravljanje kvazidelcev v kvantnih procesorjih, detektorjih, resonatorjih in hibridnih napravah. Ta tehnologija ima potencial, da aktivno zmanjša šum, ki ga predstavljajo zunanje motnje, kar bi bil pomemben mejnik za kvantno računalništvo.«

Po pojasnilih IJS je zmanjšanje šuma največja ovira pri razvoju superprevodnih kvantnih procesorjev. Mihailovićev projekt se sooča s tem izzivom neposredno in ponuja lasersko delovno postajo z zaščiteno intelektualno lastnino v obliki ASML modela za kvantno industrijo, torej se predstavlja kot ponudnik orodij za kvantno industrijo, ki bo omogočal proizvajalcem čipov unikatno rešitev za popravljanje in optimizacijo kvantnih vezij.

Kvantni računalniki napovedujejo velike napredke v zmogljivosti doslej nerešljivih problemov ter prihranku energije glede na današnje računalnike. Ovira za njihov nadaljnji razvoj je šum, ki ga povzročajo zunanje motnje, še najbolj pa kozmični žarki. Superprevodna kvantna vezja, ki jih uporabljajo vodilna podjetja, kot so Google, IBM, D-Wave, Rigetti in IQM, trpijo zaradi napak, povzročenih s tovrstnim šumom. Kljub velikim naporom tisočih raziskovalcev trenutne rešitve doslej niso pokazale prebojnih napredkov. »Projekt Femtogapengine predstavi revolucionarni, neposredni postopek upravljanja vezij z uporabo femtosekundnih laserskih sunkov za dinamično krmiljenje superprevodnih vezij. Ta patentirana inovacija omogoča oblikovanje superprevodne reže po meri, ustvarjanje energijskih ovir in zbiralnikov kvazidelcev z mikronsko natančnostjo, vse skupaj pa je združljivo z industrijskimi standardi. Poleg tega rešitev omogoča krmiljenje v realnem času, torej prilagajanje superprevodnih lastnosti med delovanjem. Tak postopek upravljanja napoveduje znatno zmanjšanje šuma s pomočjo učinkovite blokade kvazidelcev in s tem dramatično izboljšavo kvantne koherence procesorjev.«

561 prijav

Na prvo odpiranje razpisa ERC Proof of Concept Grant 2026 se je prijavilo 561 nosilcev raziskovalnih projektov ERC in po natančni presoji inovacijskega potenciala so jih za financiranje izbrali 182.

Pred tem je dr. Dragan Mihailović s svojima raziskovalnima skupinama na Institutu Jožef Stefan in Nanocentru že pridobil projekt ERC za uveljavljene raziskovalce Trajectory, ki ga je kasneje nadgradil s projektom ERC za potrditev koncepta in inovacijskega potenciala Umem4QC. Pred letom in pol je pridobil še drugi projekt ERC za uveljavljene raziskovalce HIMMS. Oba sta s področja fizike kondenzirane snovi, natančneje s področja kvantne fizike. Zdaj pa je tudi drugi raziskovani projekt ERC nadgradil s projektom za potrditev potenciala.

PREBERITE ŠE intervju s profesorjem Mihailovićem o projektu HIMMS.