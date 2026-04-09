Za vašimi aplikacijami se skriva diskretna matematika

Tomaž Pisanski je ves čas hodil po robu med matematiko in računalništvom. Je tudi raziskovalec zgodovine matematike.

»Moj mentor pri doktoratu Torrence Parsons je nekoč dejal: 'Vse življenje delam, kar mi je najljubše, pa še plačujejo me za to.' Povsem enako odgovarjam na vprašanje, ali sem pri matematičnih raziskavah užival,« poudarja prof. dr. Tomaž Pisanski, ki je pri nas utiral pot diskretni matematiki in teoriji grafov, na katerih temelji računalništvo. Še danes, ko je že skoraj v pokoju, se rad zamoti z bolj ali manj težkimi matematičnimi problemi. »Matematika je v osnovi razmišljanje, iskanje in pojasnjevanje vzorcev. Številni matematiki prisegajo na kreativno lenobo, kot je to imenoval profesor Križanič. To pomeni, da določeno formulo raje sami večkrat izpeljemo, dokler kar sama ne zleze v naš spomin, kakor da bi se je učili na pamet,« pravi pronicljivi sogovornik, ki so ga na matematično pot ...