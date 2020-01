Za vsak dan v letu po eno sonce

Satelit Proba-2 evropske vesoljske agencije z dvema od petih instrumentov na krovu že od leta 2009 opazuje Sonce in njegovo aktivnost. Pri Esi so sestavili kolaž 365 posnetkov, ki jih je satelit posnel lani. Kamera SWAP v skrajnem ultravijoličnem spektru zajema posnetke vroče in dinamične Sončeve atmosfere oziroma korone, kjer temperature dosegajo milijon stopinj Celzija.



Skozi vse leto je bila Sončeva aktivnost nizka; trenutno je namreč naša zvezda na spodnjem delu krivulje enajstletnega cikla. Najmočnejši izbruh lanskega leta se je zgodil 6. maja, na lestvici, na kateri so izbruhi razvrščeni glede na njihovo moč, pa je bil označen z jakostjo C9,9. Najšibkejši izbruhi dobijo oznako A, sledijo ji oznake B, C, M in X. Vsaka naslednja je desetkrat močnejša od prejšnje, kar pomeni, da so izbruhi z oznako C stokrat močnejši od tistih z oznako A.

Podpora za Solar Orbiter

Proba-2 je lani sodelovala tudi pri nekaterih znanstvenih odpravah. Sledi ene od teh so na fotografiji vidne v prvih dneh septembra, ko je satelit kamero usmeril proti levi polovici Sonca in zbiral podatke za Nasino odpravo sonde Parker, ki prav tako raziskuje našo zvezdo.



Esin satelit nadaljuje opazovanje, v podporo bo tudi evropski sondi Solar Orbiter, ki bo proti Soncu poletela predvidoma čez dva tedna. V treh letih in pol, kolikor bo trajalo utirjanje v delovno orbito, se bo približala Soncu na razdaljo 0,284 astronomske enote oziroma bližje od Merkurja, merila pa bo notranjo heliosfero, sončev veter in opravila opazovanje sončevih polov. Z desetimi instrumenti na krovu bo Orbiter priskrbel nove podatke o delovanju naše zvezde ter njenih ciklov in tako omogočil natančnejše vesoljske »vremenske« napovedi.