Začenja se odštevanje: slovenska satelita pripravljena na vesolje

Tisoče stvari gre lahko narobe

Rodič je pojasnil, da gre lahko marsikaj narobe. Raketa lahko eksplodira, lahko se ne prižge, lani ne ujame predvidene poti. Tvegano bo tudi ločevanje satelitov od nosilne strukture. »Če se kateri od njih ne bo ločil pravilno, lahko pride do zaporednih trkov. To je pri tej odpravi še posebej nevarno, saj bo prvič na katerikoli evropski raketi izstreljeno več kot 50 satelitov.

Mikrosatelit Nemo HD, ki tehta 65 kilogramov, bo v orbiti pet let. Je prototip mikrosatelita za interaktivno daljinsko zaznavanje z veliko natančnostjo, ki bo omogočal zajem multispektralnih podob zemeljske površine in snemanje videa visoke ločljivosti v realnem času. Z njim lahko opazujemo stanje vegetacije, voda in urbanih naselij za aplikacije od kmetijstva, gozdarstva in urbanizma do ekologije in energetike. Namen satelita je tehnološka demonstracija. FOTO: Center Odličnosti Vesolje SI

Okoli Zemlje bo štirikilogramski nanosatelit Trisat krožil predvidoma šest let. V prvi vrsti je namenjen testiranju nove vesoljske elektronike. Na krovu satelita je tudi miniaturna hiperspektralna oziroma multispektralna kamera, delujoča v kratkovalovnem infrardečem (SWIR) območju, ki bo vsakodnevno delala posnetke Zemljinega površja. S temi posnetki lahko natančneje spremljajo onesnaženost voda, vlažnost vegetacije, določajo žarišča požarov in zaznavajo vulkanski prah v višjih plasteh atmosfere za potrebe letalske industrije. FOTO: Tadej Regent/Delo

Čez nekaj ur bo, če seveda ne bo še kakšnega zapleta, z evropskega izstrelišča v francoski Gvajani poletela raketa vega VV16 s 53 sateliti na krovu, med katerima sta tudi slovenska Nemo HD in Trisat.To se bo zgodilo v nedeljo, 28. 6. 2020, ob 3.51 po srednjeevropskem času. Slabo oziroma dobro uro kasneje se bosta naša satelita odcepila od nosilne strukture in postala prva slovenska umetna satelita v vesolju.Prenos v živo:Izstrelitev rakete s sateliti 21 ponudnikov iz 13 držav se je odmikala kar nekaj časa. Najprej so jo lani prestavili zaradi nesreče enake rakete, nato zaradi pandemije, nazadnje še nekajkrat zaradi neugodnih vremenskih razmer.Nocoj po lokalnem času oziroma zgodaj zjutraj po našem tako ekipa Nema HD kot Trisata nestrpno čaka na prižig raketnih motorjev ob 3.51.10. Nato pa le nekaj minut trajalo in že bo raketa presegla magičnih 100 kilometrov. V prvih minutah je zagotovo najbolj napeto, saj na raketo delujejo najmočnejše sile pri dvigovanju v nebo.»Po vžigu motorjev bomo vesolje na višini 100 kilometrov dosegli že po 3 minutah s prvima dvema stopnjama rakete vega, z motorjema P80 in Zefiro 23,« je, kot je zapisano na spletni strani Centra odličnosti Vesolje-SI, pojasnil prof. dr., direktor centra. Nato bo sledilo odvrženje aerodinamičnega pokrova rakete in odvrženje tretje stopnje rakete, sledil bo sedemminutni potisk motorja AVUM, je navedel Rodič. AVUM je stopnja rakete, ki bo poskrbela za natančno umestitev tovora v tirnico. Vseh 53 satelitov bodo namreč sprostili postopoma in na nekoliko različnih višinah. AVUM se bo prižgal in ugasnil večkrat.Po 40 minutah od izstrelitve se bo 65-kilogramski Nemo HD kot drugi odcepil od nosilne strukture na višini 515 km in začel svoj let v s soncem sinhroni orbiti. 46 nanosatelitov - med temi štirikilogramski Trisat - bo nadaljevalo letenje na nosilni strukturi z motorjem še eno uro, preden se bodo tudi oni razpršili na nekoliko višji orbiti.V kontrolni sobi centra odličnosti Vesolje-SI na naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani bodo prek UHF-postaje stik z Nemom HD skušali navezati že med prvim preletom Slovenije v nedeljo ob 10.43. Po nekaj preletih bodo začeli trimesečni zagon satelita ter nato dosegli operativno raven za izvedbo primarnih tehnoloških demonstracij in operativnih nalog za daljinsko opazovanje Zemlje.Trisat se bo od nosilne platforme predvidoma odcepil ob 5.33 po našem času na višini okoli 530 kilometrov, kjer bo tudi njegova orbita. Satelit se bo samostojno vključil 30 minut po ločitvi od nosilne rakete, torej po našem času predvidoma v nedeljo okoli 6. ure zjutraj, prvi sprejem signala pa je načrtovan okoli 15. ure. Satelit bo sprva v varnem načinu delovanja, prvi vklop računalnika na krovu je načrtovan okvirno štiri dni po prvi uspešni vzpostavitvi komunikacije z zemeljsko postajo v Mariboru.Potek izstrelitve (T+ je čas po izstrelitvi)3.51.10:izstrelitev+1m 54s​: odvrženje prve stopnje+1m 55s: prižig druge stopnje+3m 37s​: odvrženje druge stopnje+3m 50s: prižig tretje stopnje+3m 55s​: odvrženje pokrova+6m 30s​: odvrženje tretje stopnje+7m 54s: prvi prižig stopnje AVUM+15m 16s: prva ugasnitev AVUM+38m 13s: drugi prižig AVUM+39m 34s: druga ugasnitev AVUM+40m 25s: oddaja prvega satelita+40m 27s: oddaja satelita Nemo-HD+58m 46s: tretji prižig AVUM+58m 53s: tretja ugasnitev AVUM+1h 41m 37s: četrti prižig AVUM+1h 41m 41s: četrta ugasnitev AVUM+1h 42m 16s: oddaja satelita Trisat+2h 4m 26s: konec odprave vega VV16