    Zahajajoča Zemlja ob boku legendarne vzhajajoče Zemlje

    Posadka je poskrbela za izjemne fotografije: tudi za fotografijo, ki na las spominja na legendarno fotografijo iz leta 1968.
    Zemlja, delno skrita za Luno. Posadka jo je slikala 7. aprila ob 0.41 po srednjeevropskem poletnem času (CEST), je sporočila Nasa. Na temnem delu Zemlje je noč. Na dnevni strani Zemlje so nad območjem Avstralije in Oceanije vidni vrtinčasti oblaki. V ospredju je krater Ohm s terasastimi robovi in ravnim dnom. Zemlja je takrat s perspektive posadke zahajala za Luno. Uporabili so fotoaparat Nikon D5. FOTO: Nasa/Reuters
    Saša Senica
    7. 4. 2026 | 19:41
    2:56
    A+A-

    Po zgodovinskem obletu Lune 6. in 7. aprila je posadka odprave Artemis na poti domov. V sedmi dan poleta so jih zbudili, ko je bila kapsula orion 58.397 kilometrov od Lune in 379.840 kilometrov od Zemlje. Posadka Artemis 2 je med obletom uživala v osupljivih prizorih Zemlje, ki zahaja oziroma vzhaja izza Lune, v sončnem mrku – Sonce se je gledano iz kapsule skrilo za Luno, ki je bila z njihove perspektive toliko večja in je zato popolna faza mrka trajala kar 54 minut (z Zemlje ponavadi gledamo totalnost mrka le nekaj minut).

    Slika je nastala ob 0.40 CEST 7. aprila, tik preden se je orion skril za Luno. Takrat je nadzorni center na Zemlji za 40 minut izgubil stik s posadko. FOTO: Nasa/Reuters
    Nasa je zdaj objavila fotografije, ki so jih posneli Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen. Med drugim so poustvarili posnetek, ki spominja na legendarno fotografijo iz leta 1968 - to je sliko vzhajajoče Zemlje, ki jo je na božični večer posnel astronavt odprave Apollo 8 William Anders. Ta fotografija je imela izrazito združevalen učinek, tudi leto 1968 je bilo polno nesoglasij, vojn, protestov. Posnetek krhkega planeta, ki je kot oaza sredi ničesar, je postal tudi simbolj okoljskih gibanj.

    Vzhajajoča in zahajajoča Zemlja. Vzhajajoča Zemlja je navdahnila marsikoga, med navdušenci sta tudi astronavta Chrstina Koch in Jeremy Hansen. Kochova je imela plakat s to podobo v otroški sobi in je sanjala, da bo nekoč astronavtka. Sanje se lahko uresničijo. FOTO: Nasa/Reuters
    Tudi na teh fotografiji Zemlja zahaja. Posnetek je nastal 6. aprila ob 22.41 CEST. FOTO: Nasa/AFP
    Malo prostora

    Okna v orionu niso velika, tako so se ob obletu v parih menjavali pred okni, da so s številnimi fotoaparati in kamerami posneli kar se da veliko. Vseskozi so ob obletu poročali, katere značilnosti vidijo, ekipa znanstvenikov v nadzornem centru se je podatkov veselila in astronavte usmerjala k opazovanjem še dodatnih podrobnosti.

    Zemlja, slikana ob 1.22 cest 7. aprila. FOTO: Nasa/Reuters
    Določene značilnosti Lune so človeške oči tokrat prvič uzrle, medtem ko so robotske sonde površje že večkrat dodobra poslikale. Podatke iz kapsule še vedno prenašajo, prav tako bodo člani posadke znova strnili vtise in jih poročali znanstvenikom. Luno lahko z Zemlje opazujejo le na nam bližnji strani, ki pa je precej drugačna od nam nevidne strani.

    Sončni mrk, ki ga je videla le posadka odprave Artemis 2. Trajal je kar 54 minut. Ker okna oriona niso posebej zaščitena, so morali astronavti skrbno paziti na svoje oči in uporabljati posebna očala. FOTO: Nasa/AFP
    Ko se je Sonce skrilo, so se pokazale tudi zvezde in drugi planeti. FOTO: Nasa/AFP
    In še fotografija posadke s posebnimi očali za opazovanje sončnega mrka. FOTO: Nasa/Reuters
    Astronavti so o videnem sicer poročali s samimi presežniki.

    Zemlja kuka nad Luno. FOTO: Nasa/Reuters
    Takole je Sonce pokukalo izza Lune. FOTO: Nasa/Reuters  
    Sicer bo sedmi dan poleta za posadko manj naporen, več imajo prostega časa, da si še dodatno odpočijejo, nato pa sledijo naloge za povratek. Orion naj bi znova prižgal svoje motorje, da se bo vesoljsko plovilo natančneje usmerilo proti Zemlji, kjer bo predvidoma pristal v noči s petka na soboto.

    Kotlina Južni pol–Aitken je ogromen udarni krater na oddaljeni strani Lune. S premerom približno 2500 km in globino med 6,2 in 8,2 km je eden največjih znanih udarnih kraterjev v Osončju. Je največja, najstarejša in najgloblja kotlina, znana na Luni.  FOTO: Nasa/Reuters
    Vavilov je izrazit udarni krater, ki se nahaja zahodno od planjave Hertzsprung. Nahaja se na nam nevidni strani.  FOTO: Nasa/AFP
    Meja med dnevom in nočjo. Sončna svetloba je pod nizkim kotom in meče dolge, dramatične sence po površini. Ta svetloba poudarja razgibano topografijo Lune in v izjemnih podrobnostih razkriva kraterje, grebene in strukture kotlin. Izstopajo značilnosti vzdolž meje, kot so kraterji Jule, Birkhoff in Stebbins ter okoliška višavja. Iz te perspektive preplet svetlobe in sence poudarja kompleksnost lunine površine na načine, ki niso vidni pri polni osvetlitvi.  FOTO: Nasa/Reuters
