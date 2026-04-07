Zahajajoča Zemlja ob boku legendarne vzhajajoče Zemlje

Po zgodovinskem obletu Lune 6. in 7. aprila je posadka odprave Artemis na poti domov. V sedmi dan poleta so jih zbudili, ko je bila kapsula orion 58.397 kilometrov od Lune in 379.840 kilometrov od Zemlje. Posadka Artemis 2 je med obletom uživala v osupljivih prizorih Zemlje, ki zahaja oziroma vzhaja izza Lune, v sončnem mrku – Sonce se je gledano iz kapsule skrilo za Luno, ki je bila z njihove perspektive toliko večja in je zato popolna faza mrka trajala kar 54 minut (z Zemlje ponavadi gledamo totalnost mrka le nekaj minut).

Slika je nastala ob 0.40 CEST 7. aprila, tik preden se je orion skril za Luno. Takrat je nadzorni center na Zemlji za 40 minut izgubil stik s posadko. FOTO: Nasa/Reuters

Nasa je zdaj objavila fotografije, ki so jih posneli Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen. Med drugim so poustvarili posnetek, ki spominja na legendarno fotografijo iz leta 1968 - to je sliko vzhajajoče Zemlje, ki jo je na božični večer posnel astronavt odprave Apollo 8 William Anders. Ta fotografija je imela izrazito združevalen učinek, tudi leto 1968 je bilo polno nesoglasij, vojn, protestov. Posnetek krhkega planeta, ki je kot oaza sredi ničesar, je postal tudi simbolj okoljskih gibanj.

Vzhajajoča in zahajajoča Zemlja. Vzhajajoča Zemlja je navdahnila marsikoga, med navdušenci sta tudi astronavta Chrstina Koch in Jeremy Hansen. Kochova je imela plakat s to podobo v otroški sobi in je sanjala, da bo nekoč astronavtka. Sanje se lahko uresničijo. FOTO: Nasa/Reuters

Tudi na teh fotografiji Zemlja zahaja. Posnetek je nastal 6. aprila ob 22.41 CEST. FOTO: Nasa/AFP

Malo prostora

Okna v orionu niso velika, tako so se ob obletu v parih menjavali pred okni, da so s številnimi fotoaparati in kamerami posneli kar se da veliko. Vseskozi so ob obletu poročali, katere značilnosti vidijo, ekipa znanstvenikov v nadzornem centru se je podatkov veselila in astronavte usmerjala k opazovanjem še dodatnih podrobnosti.

Zemlja, slikana ob 1.22 cest 7. aprila. FOTO: Nasa/Reuters

Določene značilnosti Lune so človeške oči tokrat prvič uzrle, medtem ko so robotske sonde površje že večkrat dodobra poslikale. Podatke iz kapsule še vedno prenašajo, prav tako bodo člani posadke znova strnili vtise in jih poročali znanstvenikom. Luno lahko z Zemlje opazujejo le na nam bližnji strani, ki pa je precej drugačna od nam nevidne strani.

Sončni mrk, ki ga je videla le posadka odprave Artemis 2. Trajal je kar 54 minut. Ker okna oriona niso posebej zaščitena, so morali astronavti skrbno paziti na svoje oči in uporabljati posebna očala. FOTO: Nasa/AFP

Ko se je Sonce skrilo, so se pokazale tudi zvezde in drugi planeti. FOTO: Nasa/AFP

In še fotografija posadke s posebnimi očali za opazovanje sončnega mrka. FOTO: Nasa/Reuters

Astronavti so o videnem sicer poročali s samimi presežniki.

Zemlja kuka nad Luno. FOTO: Nasa/Reuters

Takole je Sonce pokukalo izza Lune. FOTO: Nasa/Reuters

Sicer bo sedmi dan poleta za posadko manj naporen, več imajo prostega časa, da si še dodatno odpočijejo, nato pa sledijo naloge za povratek. Orion naj bi znova prižgal svoje motorje, da se bo vesoljsko plovilo natančneje usmerilo proti Zemlji, kjer bo predvidoma pristal v noči s petka na soboto.

Kotlina Južni pol–Aitken je ogromen udarni krater na oddaljeni strani Lune. S premerom približno 2500 km in globino med 6,2 in 8,2 km je eden največjih znanih udarnih kraterjev v Osončju. Je največja, najstarejša in najgloblja kotlina, znana na Luni. FOTO: Nasa/Reuters

Vavilov je izrazit udarni krater, ki se nahaja zahodno od planjave Hertzsprung. Nahaja se na nam nevidni strani. FOTO: Nasa/AFP