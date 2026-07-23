Zakaj Britanci znanost razlagajo vsem – in zakaj pri nas to ni samoumevno

Od Darwina in Faradaya do Attenborougha in Coxa se v Veliki Britaniji vleče nepretrgana nit: razlaganje znanosti najširši javnosti tam vrhunskemu raziskovalcu ni pod častjo, temveč je del njegovega ugleda. Zakaj se pri nas in širše v celinski Evropi to ni uveljavilo in kako se danes stvari vseeno obračajo v pravo smer? Charles Darwin je o svojih dognanjih pisal za splošno izobraženega bralca. FOTO: Colin Purrington/wikipedijaV britanskem tisku od 17. stoletja dalje najdemo nekaj, kar preseneti vsakogar, ki rad piše o znanosti za neznanstvenike. Največji naravoslovci svojega časa so pisali za vsakogar. Charles Darwin je delo O nastanku vrst (1859) zavestno napisal kot knjigo za splošno izobraženega bralca; prva naklada je pošla praktično takoj. Michael Faraday je elektromagnetizem razlagal ...