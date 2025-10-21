Zakaj je prišlo do večurnega internetnega mrka?

Amazon Web Services (AWS), ena največjih svetovnih platform za računalništvo v oblaku, je v ponedeljek doživela večurni izpad, zaradi česar so bile številne spletne strani in aplikacije po vsem svetu nedostopne. Dogodek je močno vplival tudi na poslovni svet.

Težave so prizadele vse – od spletnega bančništva, družbenih omrežij, letalskih rezervacij do spletnih in fizičnih trgovin. Milijoni uporabnikov, so ostali brez dostopa do ključnih aplikacij, mnogi pa niso mogli plačati niti jutranje kave.

Okvara je še en opomnik, kako krhka je lahko hrbtenica interneta in kako zelo je svet odvisen od peščice ponudnikov oblačnih storitev, piše CNN. Čeprav so AWS in njegovi tekmeci načeloma zanesljivi, se internet opira na mrežo medsebojno povezanih storitev, ki so močne le toliko, kolikor je zanesljiva njihova najšibkejša koda.

FOTO: Zajem Zaslona/downdetector

Vzrok ponedeljkovega izpada še ni točno znan, vendar se zdi, da je prišlo do težave s sistemom DNS – spletnim »imenikom«, ki prevaja domenska imena v IP-naslove. Zaradi napake se tisoče podatkovnih baz podjetij, ki gostujejo pri Amazonu, ni moglo povezati z omrežjem.

Pretekle tovrstne motnje so bile pogosto posledica napačnih posodobitev, vbrizganja okvarjene kode ali sprememb programske opreme tretjih ponudnikov. Redkeje jih povzročijo kibernetski napadi ali fizične prekinitve povezav.

Tokrat pa po besedah Roba Jardina, direktorja za digitalno varnost pri podjetju NymVPN, ni znakov, da bi šlo za napad. »Videti je, da gre za tehnično napako v enem izmed glavnih Amazonovih podatkovnih centrov,« je dejal.

»Internet je bil zasnovan kot decentraliziran in odporen sistem, danes pa je večina digitalnega ekosistema skoncentrirana v le nekaj oblačnih regijah. Ko ena od njih odpove, so posledice takojšnje in obsežne,« je dodal Jardin.

AWS je sporočil, da so težavo »odpravili oziroma omilili«, a da so nekateri njihovi sistemi, med drugim tudi EC2 – virtualni strežniki, ki jih uporabljajo številna podjetja – ostali moteni še nekaj časa.

FOTO: Reuters

Večje motnje pri AWS so redke; zadnja podobna se je zgodila leta 2021. »Glede na njihov obseg je pravzaprav presenetljivo, da do izpadov ne prihaja pogosteje,« je povedal Mike Chapple, strokovnjak za kibernetsko varnost in profesor na Univerzi Notre Dame.

V pogovoru za CNN je dodal, da tovrstni dogodki pritegnejo veliko pozornosti prav zaradi svojega obsega: »Če ima posamezno podjetje težave v svojem podatkovnem centru, to prizadene le njegove uporabnike. Ko pa se nekaj zgodi pri Amazonu, to občuti skoraj ves svet.«

Lani je največji informacijski izpad doslej povzročila napaka v programski opremi CrowdStrike, ki je ohromila računalnike, prizemljila letala in ohromila bolnišnice po svetu, kar je podjetjem prineslo več kot pet milijard dolarjev neposrednih izgub.

Tudi omrežje ameriškega telekomunikacijskega giganta AT&T je lani večkrat padlo – en izmed izpadov je trajal kar enajst ur.

Podatkovni center Amazon Web Services Data Center. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

AWS se je sicer razvil iz Amazonove potrebe po presežnih strežniških zmogljivostih za praznično obdobje, pozneje pa je podjetje spoznalo, da lahko te strežnike ponudi tudi drugim. Med njihovimi ključnimi storitvami je DynamoDB, baza podatkov, v kateri številna podjetja hranijo uporabniške informacije.

V ponedeljek te baze niso bile dostopne, ker sistem DNS ni pravilno deloval. »Amazon je podatke varno hranil, a jih nihče ni mogel najti več ur – kot bi internet začasno izgubil spomin,« je pojasnil Chapple.

Do 6.35 po vzhodnoameriškem času so pri Amazonu težavo odpravili in podjetjem svetovali, naj počistijo predpomnilnik, da bi pospešila obnovitev delovanja svojih storitev.

V prihodnjih dneh naj bi Amazon pripravil analizo dogodka in pojasnil, kaj je povzročilo motnjo v njihovem sistemu DNS.