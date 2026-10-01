Zakaj pentobarbital pri usmrtitvi Christe Pike ni učinkoval

Dr. Borut Štrukelj je pojasnil delovanje barbiturata in spregovoril o težavah z vbrizgavanjem in možnih posledicah pomanjkanja kisika za možgane.
Po neuspešnem poskusu usmrtitve 50-letne Christe Pike v Tennesseeju, njeno srce je kljub dvema odmerkoma pentobarbitala še vedno bilo, smo o delovanju te učinkovine in domnevah o tem, zakaj injekcije niso delovale, vprašali dr. Boruta Štruklja, rednega profesorja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ter njenega nekdanjega dekana.
»Za izvrševanje smrtnih kazni s pomočjo vbrizganja snovi, zdravil oziroma učinkovin v telo uporabljajo tako gotova zdravila kot učinkovine. V Tennesseeju imajo za to pripravljen sistem pentobarbital, to je glavna učinkovina, potem so pa še pomožna sredstva, da jih organizem bolje sprejme,« je povedal Štrukelj. Kot je pojasnil, pentobarbital spada v skupino barbituratov, uspaval, ki jih v telo lahko vnesemo intravenozvno ali peroralno.
V primeru 30-letne ...
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