Zakaj pentobarbital pri usmrtitvi Christe Pike ni učinkoval

Po neuspešnem poskusu usmrtitve 50-letne Christe Pike v Tennesseeju, njeno srce je kljub dvema odmerkoma pentobarbitala še vedno bilo, smo o delovanju te učinkovine in domnevah o tem, zakaj injekcije niso delovale, vprašali dr. Boruta Štruklja, rednega profesorja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ter njenega nekdanjega dekana. »Za izvrševanje smrtnih kazni s pomočjo vbrizganja snovi, zdravil oziroma učinkovin v telo uporabljajo tako gotova zdravila kot učinkovine. V Tennesseeju imajo za to pripravljen sistem pentobarbital, to je glavna učinkovina, potem so pa še pomožna sredstva, da jih organizem bolje sprejme,« je povedal Štrukelj. Kot je pojasnil, pentobarbital spada v skupino barbituratov, uspaval, ki jih v telo lahko vnesemo intravenozvno ali peroralno. V primeru 30-letne ...