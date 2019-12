Zakaj sumo borci ne vozijo smuka

Zakaj smuči tako lepo drsijo po snegu in zakaj vam tako nerodno spodrsne na ledu? Morda se sprašujete, kako kar najhitreje smučati. V iskanju odgovorov na ta vprašanja se bomo podali v zanimivi svet fizike in kemije.Priprava na tekmo, na startu sta zajec in slon. Oba na enakih smučeh se spustita v dolino po vpadnici (smuk naravnost). Kateri bo hitrejši? Marsikdo bo odgovoril, da slon, ker ima večjo težo. Ampak če zanemarimo zračni upor, bosta smučala enako hitro. Slon ima sicer res večjo težo, a tudi težje pospeši, in ta dva učinka se izenačita.To je dokazal že Galilej s poskusom v Pisi. Iz stolpa naj bi vrgel dve različno ...