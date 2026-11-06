Zakaj toliko ljudi pred spanjem posega po prigrizkih?

Si tudi vi po večerji pogosto zaželite še kakšnega prigrizka? Raziskave kažejo, da po večernem obroku vsak večer po prigrizkih poseže kar tretjina ljudi. Med mladimi, starimi od 18 do 24 let, pa se želji po večernem prigrizku le stežka uprejo kar štirje od petih, poroča BBC.

Dietetičarka dr. Kristine Beaulieu opozarja, da so takšne prehranjevalne navade lahko skrb vzbujajoče. Nekatere raziskave namreč kažejo, da je uživanje hrane v zadnjih dveh urah pred spanjem povezano z večjo verjetnostjo povečanja telesne teže in debelosti.

Zakaj nas torej prav zvečer tako pogosto premami želja po dodatnem grižljaju? Razlog ni nujno v tem, da čez dan nismo pojedli dovolj. Raziskave kažejo, da se naš apetit proti večeru naravno poveča, in to skoraj neodvisno od tega, kaj in koliko smo zaužili v preteklih urah.

Apetit je največji zvečer

Profesor James Betts, ki na Univerzi v Bathu raziskuje, kako telo presnavlja hrano in uravnava porabo energije, pojasnjuje, da ima pri tem pomembno vlogo grelin, tako imenovani hormon lakote, katerega raven je praviloma višja v poznejših urah dneva.

»Čeprav se njegova raven po obrokih običajno zniža, se to izraziteje zgodi predvsem po prvem dnevnem obroku, ne pa tudi po kosilu ali večerji.«

Beljakovine in vlaknine nasitijo za dlje

Pomembno pa je tudi, kaj jemo. Obroki, bogati z beljakovinami in prehranskimi vlakninami, ter količinsko obilnejši obroki nas praviloma nasitijo za dlje časa. Betts opozarja, da lahko premalo hranljiva ali nasitna večerja povzroči poznejši upad občutka sitosti, zaradi česar ljudje posežejo po prigrizkih.

Pri nekaterih je razlog za večerno prehranjevanje tudi strah, da bi se ponoči zbudili lačni. Pomembno vlogo imajo tudi navade.

»Če pogosto posegamo po prigrizkih v enakih okoliščinah, lahko dražljaji iz okolja sčasoma že sami sprožijo željo po hrani,« pojasnjuje profesorica Suzanne Higgs, strokovnjakinja za raziskovanje apetita z Univerze v Birminghamu. Navaja primer, da če nekdo običajno uživa prigrizke med gledanjem televizije, lahko že sam vklop televizorja sproži željo po hrani.

Zakaj nas sladkarije tako privlačijo?

Proti večeru se ne poveča zgolj občutek lakote. Raziskave kažejo, da se okrepi tudi želja po energijsko bogati hrani. Pri tem ne gre nujno za dejansko potrebo telesa po energiji, temveč za delovanje možganskega sistema nagrajevanja.

»Pozneje čez dan sta nam bolj všeč hrana z visoko vsebnostjo maščob in želja po njej je večja kot po hrani z nizko vsebnostjo maščob,« pojasnjuje Beaulieu, ki raziskovalno deluje na Univerzi v Leedsu in Univerzi v Monctonu v Kanadi.

»Ta hedonistična želja po hrani lahko prevlada nad signali sitosti, zato si zaželimo prigrizka ali sladice, čeprav smo že siti.«

Tudi po obilni večerji lahko hrana z veliko sladkorja, maščob ali soli še naprej spodbuja možganske poti, povezane z občutkom nagrajevanja. To pomaga pojasniti, zakaj številni ljudje tudi po večerji posežejo po dodatni hrani. Če se torej ob devetih zvečer znajdete pred škatlo s piškoti, razlog morda ni pomanjkanje volje, saj temi ni naklonjena že sama biologija.

Vprašanje o tem, ali večerni prigrizki poslabšajo spanec, pa nima enoznačnega odgovora. Vsekakor uživanje obilnega obroka pozno zvečer vpliva na prebavo in običajno pripravo telesa na spanje.

BBC navaja nekaj priporočil o tem, kako si privoščiti blj zdrav večerni prigrizek? Najprej je po njihovem treba ugotoviti, zakaj sploh posegamo po prigrizkih, če smo resnično lačni, lahko pomaga, da so naši zgodnejši obroki bolj nasitni. Če gre predvsem za navado, koristita že sprememba ustaljene rutine in vnaprejšnje načrtovanje prigrizkov. Vendar po besedah Beaulieujeve večernih prigrizkov ni treba povsem prepovedati. Zmerna porcija hrane, ki nam je všeč, je pogosto dolgoročno bolj vzdržna izbira kot strogo odrekanje. Pri roki je vedno dobro imeti bolj zdrave možnosti, kot so sadje, jogurt in oreščki. Tudi košček čokolade od časa do časa ni nič usodnega. »Povsem v redu je, če si občasno in v zmernih količinah privoščimo tudi hrano, po kateri hrepenimo.« Ključno je, dodaja, da bolj zdrava izbira postane naša običajna izbira. »Če hrane, po kateri pogosto hrepenimo, nimamo stalno v omari, imamo pa na voljo bolj zdravo možnost, je večja verjetnost, da bomo izbrali prav to.«

Kaj pa prigrizki? Tu so znanstveni izsledki manj enotni.

Nekatere raziskave kažejo, da bi lahko bila živila z veliko rafiniranih ogljikovih hidratov in dodanih sladkorjev – od belega kruha in belega riža do piškotov in peciva – povezana s slabšo kakovostjo spanja.

Raziskovalci domnevajo, da je razlog lahko v večjih nihanjih ravni krvnega sladkorja, ki jih povzročajo takšna živila, ter v morebitnih spremembah hormonskih signalov, povezanih z uravnavanjem spanja in apetita.

Vendar je težko ugotoviti, kaj je vzrok in kaj posledica. Ljudje, ki slabo spijo, namreč lahko pogosteje posegajo po sladkih prigrizkih.

»Znano je, da pomanjkanje spanja ne povečuje le apetita, temveč tudi željo po energijsko bogati hrani,« pojasnjuje profesor Jonathan Johnston, strokovnjak za spanje in biološko uro z Univerze v Surreyju.

Betts zato poudarja, da je zelo težko zanesljivo sklepati, ali uživanje prigrizkov pozno zvečer dejansko moti spanec.

»Dokazi še zdaleč niso jasni. Morda kažejo predvsem na to, da se ljudje na različna živila pred spanjem odzivajo različno.«