Zakladnica za prihodnost: kako hranimo semena pomembnih slovenskih sort

Rastlinski genski viri so temelj biotske raznovrstnosti, žlahtnjenja in zagotavljanja dolgoročne prehranske varnosti. Pomembne vire hranijo v slovenski rastlinski genski banki. »Če znamo ta vir oplemenititi, mu dati dodano vrednost, izboljšati lastnosti in ga takšnega ponuditi na trgu, smo veliko naredili,« pravi prof. dr. Zlata Luthar, redna profesorica genetike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in tamkajšnja koordinatorica slovenske rastlinske genske banke. Kakšna je slovenska genska semenska banka, kaj vse hranite v njej? Največjo pozornost namenjamo rastlinskim vrstam, pri katerih so bili zaznani znaki genske erozije. V kontroliranih razmerah rastlinske genske vire – to so semena, ki se generativno razmnožujejo – hranimo kratkoročno do srednjeročno v hladilnicah, ohlajenih ...