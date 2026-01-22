  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Zakon bi spodbujal mlade in izobraževal starejše

    Kibernetska varnost: Zakon sistemsko ureja dodeljevanje denarja in materialnih spodbud za večjo varnost – V obravnavo na vlado proti koncu leta
    Za starejše nameravajo omogočiti usposabljanja, lokalne delavnice in preproste ozaveščevalne kampanje. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Za starejše nameravajo omogočiti usposabljanja, lokalne delavnice in preproste ozaveščevalne kampanje. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
    Tomica Šuljić
    22. 1. 2026 | 12:27
    22. 1. 2026 | 12:29
    A+A-

    Jutri se bo iztekel rok za predloge na novi zakon o spodbujanju kibernetske varnosti in odpornosti, ki ga je urad vlade za kibernetsko varnost v javno obravnavo poslal tik pred novim letom. Po besedah urada zakon – s poudarkom na spodbujanju interesa mladih in olajševanju digitalnih veščin starejšim – vzpostavlja enoten, pregleden in projektno usmerjen sistem dodeljevanja sredstev za povečevanje ozaveščenosti o kibernetski varnosti.

    Zakon skozi določila pravil sistemsko ureja ključne rešitve za dodeljevanje denarnih in materialnih spodbud, namenjenih krepitvi kibernetske varnosti ter povečanju digitalne odpornosti v javnem in zasebnem sektorju. Prav digitalna krhkost (še posebno starejših) uporabnikov, ki so pogoste žrtve različnih spletnih goljufij, pa kliče k splošnemu ukrepanju na ravni najširše družbe. Kot je na začetku javne obravnave poudaril direktor urada vlade za kibernetsko varnost (UKV) Uroš Svete, bo zakon omogočal usklajeno uporabo nacionalnih in evropskih proračunskih virov ob polni skladnosti s pravili javnih financ, državnih pomoči in pravnim redom Evropske unije.

    Mlade želijo zgodaj spodbuditi z zgodnjim stikom s kibernetsko varnostjo.

    Starejše bodo usposabljali in ozaveščali.

    Podpora bo dodeljena tako finančno kot v vavčerjih in gmotnih spodbudah.

    Podpora bo dodeljena tako finančno kot v vavčerjih in gmotnih spodbudah: za razvoj digitalnih znanj in kompetenc kot pomembne opredeljujejo tudi dostop do programske opreme in infrastrukture, usposabljanja, svetovanja, mentorstvo ter zagotavljanje ustreznih prostorov za razvoj in izvajanje projektov. Najpomembnejši cilji zakona so krepitev ozaveščenosti o pomenu kibernetske varnosti ter spodbujanje zanimanja otrok in mladih za tehniške vede – predvsem za kibernetsko varnost. Izrecno je omogočeno financiranje dejavnosti, ki so prilagojene sodobnim komunikacijskim ter učnim navadam otrok in mladih, vključno z digitalnimi kampanjami in vsebinami na družbenih omrežjih. »Predvideni so tudi obšolski in neformalni načini izobraževanja, kot so delavnice, tekmovanja, hekatoni, poletne šole in drugi praktično naravnani programi,« namene pojasnjujejo na UKV.

    Ključni izzivi dveh generacij

    Mlade želijo v prihodnje spodbujati z zgodnjim, razumljivim in pozitivnim stikom s področjem kibernetske varnosti. Ob dolgoročnem spodbujanju zanimanja za tehniške vede bi tako vplivali tudi na razvoj strokovnega kadra. To namerava država doseči s podporo izobraževalnim programom, usposabljanjem, mentorstvom, s certificiranjem in drugimi projekti, ki povečujejo zanimanje za srednje-, višje- in visokošolske programe. »Konkretni instrumenti in projekti se bodo določali v letnih programih izvajanja, skladno z razpoložljivimi sredstvi in potrebami trga,« okvir pojasnjujejo na uradu.

    Pri starejših so ključni izzivi nižja digitalna pismenost, večja izpostavljenost spletnim prevaram ter omejeno zaupanje v digitalne storitve.

    Ob najmlajši populaciji je zakon namenjen tudi starejšim, pri katerih so ključni izzivi nižja digitalna pismenost, večja izpostavljenost spletnim prevaram in omejeno zaupanje v digitalne storitve. Zakon bo čez ciljno usmerjene projekte, ki bodo vsebinsko in komunikacijsko prilagojeni starejšim, omogočal praktična usposabljanja, lokalne delavnice in enostavne ozaveščevalne kampanje. Na UKV pojasnjujejo: »Poudarek bo na prepoznavanju spletnih prevar, varni uporabi digitalnih storitev in zaščiti osebnih podatkov, pri čemer se spodbuja sodelovanje lokalnih skupnosti in podpornih institucij.«

    Mlade želijo v prihodnje spodbujati z zgodnjim, razumljivim in pozitivnim stikom na področju kibernetske varnosti. FOTO: Uroš Hočevar
    Mlade želijo v prihodnje spodbujati z zgodnjim, razumljivim in pozitivnim stikom na področju kibernetske varnosti. FOTO: Uroš Hočevar

    Financirali bodo predvsem projekte splošnih in ciljno usmerjenih kampanj, razvoj izobraževalnih vsebin in orodij, programe za izboljšanje kibernetske kulture ter povečanje aktivnosti, ki krepijo zaupanje v varno uporabo digitalnih storitev, zaščito osebnih podatkov in odgovorno digitalno ravnanje. Kot ključno merilo UKV navaja »merljiv prispevek posameznega projekta k ciljem zakona, ne pa institucionalni status ali vlogo izvajalca«.

    Po obravnavi prispelih predlogov naj bi vlada obravnavala predlog zakona v tretjem četrtletju letošnjega leta.

