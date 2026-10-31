Zameglitev hiše na Googlu ali zakaj se boriti za zasebnost

Če je moral Google še pred aprilom letos obveščati o zajemanju slik za posodobitev storitve prikaza ulic (street view), zdaj, kot je navedeno na spletni strani informacijskega pooblaščenca, »zajem slik poteka vsako leto, posameznih obvestil o začetku snemanja pa ne bodo več pošiljali«. Podatki o datumih in lokacijah snemanja so sicer dostopni na spletni strani storitve. Leta 2013, leto prej, preden je bil Googlov prikaz ulic na voljo tudi v Sloveniji, smo morda še z zanimanjem opazovali, kako se naokrog vozijo avtomobili s posebnimi kamerami in snemajo naše hiše, ulice, ceste. Pa tudi nas. Več kot desetletje pozneje je vprašanje zasebnosti še pomembnejše, obenem pa se zdi, da so različni vdori v zasebnost in kamere postali del vsakdanjika, opozarja Nejc Horvat z inštituta Danes je nov ...