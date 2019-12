Zamrznjeni v ledu in času

Ledolomilec Polarstern okovan v led. FOTO: Esther Horvath/Esa/Alfred Wegener Institut

Polarna medveda sta obiskala ekipo odprave Mosaic. FOTO: Esther Horvath/Esa/Alfred Wegener Institut

Več kot sto znanstvenikov iz dvajsetih držav na nemškem ledolomilcu Polarstern preživlja prve mesece največje in najdaljše polarne odprave Mosaic, na kateri proučujejo vpliv podnebnih sprememb na Arktiko. Ta del sveta je še posebej občutljiv za globalno segrevanje in se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, posledice dogajanja daleč od naših oči pa so vidne vsepovsod. Prav zato nameravajo znanstveniki natančno analizirati krhek mikrosistem skrajnega severa. Med drugim ugotavljajo, kako toplota v različnih letnih časih prehaja iz oceana v led in ozračje. Pod drobnogledom imajo tudi debelino morskega ledu, z meritvami bodo dopolnili satelitske podatke.Mogočno ladjo, ki je iz Norveške izplula septembra, so pustili, da jo je okoval led, ki jo bo v naročju držal eno leto. Po Arktiki jo nosi s povprečno hitrostjo sedem kilometrov na dan, morski tokovi in veter pa jo bodo predvidoma zanesli v bližino zemljepisnega severnega tečaja. Da se na poti izognejo nevarnostim, si v temi navigatorji med drugim pomagajo s satelitskimi posnetki evropskega programa Copernicus. Znanstveniki morajo v tem mesecu prenašati temperature 45 stopinj Celzija pod ničlo in temo polarne zime. Na krovu in na morskem ledu izvajajo vrsto poskusov, na stotine instrumentov so razprostrli po ledu v razdalji do 50 kilometrov od ladje.In očitno so markirne zastavice pritegnile tudi polarna medvedka, ki sta se nekoliko poigrala in znanstvenikom popestrila dolgo noč.