Zaprti »na Marsu« po 378 dneh znova svobodni

Četverica, ki je sodelovala v simulirani odpravi na Mars, je po 378 dneh zapustila 158 kvadratnih metrov velik prostor v Nasinem Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu. Šlo je za odpravo Chapea 2, v kateri se je četverica pretvarjala, da biva na sosednjem planetu, da bi strokovnjaki pridobili čim več podatkov o njihovem obnašanju, zdravju, težavah v komunikaciji … Nasa je poskušala dognati, kaj je potrebno, da se astronavti prilagodijo rutini in zahtevam vsakdanjega življenja na dolgotrajnih misijah zunaj Zemlje, da ostanejo zdravi, produktivni in povezani.

»To je bilo res noro leto – analogni astronavti, ki smo živeli zaprti po lastni volji,« je poudarila Ellen Ellis, članica posadke, ki je bila v odpravi zadolžena za medicinsko oskrbo.

Ross Elder, Matthew Montgomery, Ellen Ellis in James Spicer so v 3D-natisnjen habitat, ki je posnemal predvidene naselitvene prostore na Marsu, vstopili 19. oktobra lani. V odpravi so morali med drugim gojiti zelenjavo v simulirani Marsovi prsti, komunikacija z nadzornim centrom in bližnjimi na Zemlji je potekala z zamikom, da so posnemali realno stanje, značilno za medplanetarno komunikacijo.

Nasa zdaj sosednji planet raziskuje z robotskimi odpravami – v orbiti okoli planeta je nameščenih več satelitov, na površju pa sta trenutno delujoča dva Nasina roverja – Curiosity in Perseverance. Ima pa Nasa velikopotezne načrte, da bodo ameriški astronavti čez nekaj let stopili na površje sosednjega planeta, še pred tem sicer upajo, da bodo odtise čevljev pustili na Luni.

»Imamo vse manj priložnosti, da ohranimo prevlado ZDA v vesolju,« je po izhodu iz bivališča dejala Ellisova, ki je nato pozvala, da je treba zgrabiti priložnost, ki bo koristila našemu gospodarstvu. Luno in nato še Mars namreč želi v prihodnjih letih osvojiti tudi Kitajska.

Prostor je bil velik 158 kvadratnih metrov. FOTO: Nasa

Priti na Mars seveda ni enostavno. Trenutno nima nobena država niti ustreznega plovila. Največja težava je zagotovo, da pot do tja traja vsaj pol leta, predvideno je, da bodo astronavti na površju vsaj eno leto, nato jih bo čakala še polletna pot nazaj. Čeprav tečejo številne raziskave, ni povsem jasno, kako bo dolgotrajna odprava vplivala na telo astronavtov, na Marsu sicer je težnost, ampak manjša od Zemljine.

»Tveganja so velika. A z iskanjem razumevanja, močno vizijo in vodstvom, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo, trdim delom in neverjetnimi temelji je cilj, da človeka pošljemo na Mars, ne le dosegljiv, ampak pravzaprav neizogiben,« je prepričan Ross Elder, ki je imel vlogo poveljnika odprave.

Vanessa Wyche, direktorica Johnsonovega vesoljskega centra, je poudarila, da jim je uspelo živeti z omejenimi viri, vzdrževati svoj življenjski prostor in izvajati simulirane operacije na Marsu. Soočili so se tudi z zamiki pri pošiljanju in sprejemanju sporočil. »Te zamude zahtevajo potrpežljivost, skrbno načrtovanje in večjo samostojnost – lastnosti, ki bodo bistvene za astronavte, ki bodo potovali milijone kilometrov od doma,« je dejala.

To je bila druga misija Chapea, pri čemer je še ena štiričlanska posadka preživela 378 dni v izolaciji v Johnsonovem vesoljskem centru v letih 2023 in 2024.