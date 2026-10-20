Zaprti že leto dni: živijo kot na Marsu

Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery in James Spicer že eno leto živijo v izolaciji v zaprtem prostoru v Nasinem Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu. V odpravi Chapea 2 se tako astronavti kot njihove spremljevalne ekipe pretvarjajo, da so na Marsu. V posebnem habitatu se spopadajo z omejenimi viri, gojijo hrano, se soočajo z zamikom v komunikaciji (to lahko traja od treh do 22 minut v eno smer), izvajajo izhode iz bivalnega prostora na simulirano pokrajino.

Preberite še: Sinoči je proti Marsu poletela posebna japonska sonda

Astronavti so v 160 kvadratnih metrov velik natisnjen habitat vstopili 19. oktobra lani, njihova odprava bo trajala skupno 378 dni, torej do konca oktobra. Nasina ekipa je vseskozi natančno bdela nad zdravstvenim stanjem sodelujočih, da bi razvili ustrezne metode in terapije, da bi olajšali zahtevnost vesoljskih potovanj in bivanja na sosednjem planetu.

Ko bodo 31. oktobra končno izstopili iz eksperimentalnega okolja, bodo lahko objeli svoje domače. Do zdaj so, kot so zapisali na spletni strani Nase, z domačimi in prijatelji komunicirali le prek elektronske pošte. Sledilo bo obdobje poročanj in pogovorov z Nasinimi znanstveniki. Ti bodo tako izvedeli, kako se je posadka navadila na dnevno rutino, kako na posebne pogoje, le tako bodo lahko ustrezno pripravili prave odprave – Nasin dolgoročni cilj je, da bi v prihodnosti astronavti in raziskovalci dlje časa bivali na sosednjem planetu.

Člani odprave Chapea 2 FOTO: Nasa

Velik problem je seveda hrana in druge potrebščine, pot je dolga in ne bo mogoče redno dostavljati večjih količin zalog, kakor je to v navadi na mednarodni vesoljski postaji, kjer je vzpostavljeno redno oskrbovanje s tovornimi plovili.

»Ta misija je bila izjemno dragocena, saj nas je učila, kako zahtevna bo enoletna odprava, vključno z zdravstveno in psihološko oskrbo, v razmerah z zamikom v komunikaciji,« je dejal Michael Stenger, glavni znanstvenik Nasinega programa za preučevanje ljudi. »Če to simulacijsko misijo, ki posnema razmere na Marsu, združimo z naborom meritev fiziološkega in psihološkega stanja ter delovne uspešnosti v strogo nadzorovanem okolju, bomo lahko pridobljeno znanje in izkušnje prenesli najprej na raziskovalno bazo na Luni in nato naprej.«