Zapuščina manilskih galeonov

Raziskava, ki jo je spodbudila ladijska razbitina iz 17. stoletja, razkriva, kako so se z večstoletnim trgovanjem po Tihem oceanu spreminjali medicina, ladjedelništvo in geografsko znanje ter nastale medkulturne povezave, ki so pomembne še danes.

Leta 1609 je španski galeon San Francisco potonil ob japonski obali, potem ko ga je na poti od Filipinov proti Acapulcu v Mehiki zajelo hudo neurje. Skupaj z ladjo so potonile pomembne podrobnosti o stoletjih trgovanja in kulturnih izmenjav na Tihem oceanu. Danes, več kot 400 let kasneje, je usoda ladje San Francisco navdihnila mednarodno skupino raziskovalcev, da proučujejo obdobje španskih galeonov, ki so pluli iz Manile, in trajno zapuščino njihovih čezoceanskih plovb.

Galeon San Francisco je bil eno od številnih plovil v floti trgovskih ladij, ki so od 16. do začetka 19. stoletja povezovale Azijo in Ameriko. Iz Kitajske in drugih delov Azije so prevažale luksuzno blago, na primer srebro, začimbe in keramiko, v zameno za druge izdelke iz Novega sveta, kot so zdravila, kakav, vino, rastline in barvila. Kako so tri stoletja neprekinjenega trgovanja vplivala na stike med prebivalstvom in izmenjavo znanja? Na to vprašanje bodo skušali odgovoriti v raziskovalnem projektu Transpacific. Osredotočili so se zlasti na širjenje bolezni, trgovanje z zdravili in interakcijo posadk galeonov z okoljem med njihovimi potovanji.

»V sodobnem kapitalističnem svetu je pomembno pokazati, kako je prišlo do globalizacije in kdo je prispeval k prenosu znanja,« pravi dr. Angela Schottenhammer, glavna raziskovalka v ekipi projekta, sicer profesorica kitajske srednjeveške in zgodnje moderne svetovne zgodovine na univerzi KU Leuven v Belgiji.

Skok daleč v preteklost

Ideja za raziskavo se je porodila med pogovorom z njenim dolgoletnim sodelavcem dr. Junom Kimuro, pomorskim arheologom na Univerzi Tokai v Tokiu, po potopu, na katerem je iskal ostanke ladje San Francisco. »Na žalost njegova ekipa ni našla ničesar. Morsko dno je tam globoko, večino ostankov je morje verjetno odplavilo,« je povedala dr. Schottenhammer. Toda potop je spodbudil poglobljeno razpravo o tem, kako malo še vedno vemo o galeonih iz Manile. Vse od takrat ekipa projekta Transpacific preučuje redke rokopise, dnevnike in zemljevide iz arhivov muzejev in knjižnic po vsem svetu. Poleg tega so na podlagi arheoloških najdb in zgodovinskih podatkov rekonstruirali vetrove in oceanske tokove. »Iz gradiva, ki smo ga našli, smo ugotovili, da smo dejansko odkrili le vrh ledene gore. Ogromno je treba še raziskati,« je dejala prof. Schottenhammer.

Balzam za rane

Raziskovalci so naleteli na zanimivo odkritje, povezano s perujskim balzamom iz smole drevesa Myroxylon balsamum, ki se že dolgo uporablja kot antiseptik za lokalno uporabo. Balzam so v Azijo iz Latinske Amerike prinesli na manilskih galeonih, nato se je razširil med kitajsko elito in prišel celo do vojske dinastije Čing.

Balzam Peruja (Myroxylon balsamum) FOTO: Shutterstock

»Ugotovili smo, da je general te vojske želel pridobiti večje količine te snovi. Če so balzam uporabljali v vojski za zdravljenje ran od vbodov meča, to kaže, kako ima lahko neki na videz obroben vidik trgovanja zelo velik vpliv,« je dejala prof. Schottenhammer.

Takšna odkritja so danes nadvse aktualna, saj zanimanje za naravna zdravila in zdravila na rastlinski osnovi narašča, na galeonih, ki so pluli iz Amerike, pa so uporabljali veliko zdravil, zelišč in rastlin. Da bi izvedeli še več o medicinskih izmenjavah, je ekipa rekonstruirala opremo Agustína Sáncheza, španskega brivca in kirurga, ki je leta 1592 umrl na krovu galeona San Martín. Poleg pripomočkov, kot so injekcijske brizge, noži in škarje, je imel v svoji zbirki tudi medicinska besedila. Eno od teh priporoča mešanje listov divjega tobaka, ki je narkotična rastlina, z limeto in česnom, da se pripravi zdravilo, za katero so verjeli, da zdravi bolezni ter ščiti pred zastrupitvijo in zlimi duhovi. Druge cenjene mešanice so vključevale kafro, ki je veljala za naravni antiseptik, pridobiva pa se iz kafrovca, ki izvira iz vzhodne Azije.

Po mnenju dr. Mariane Sánchez, raziskovalke zgodnje moderne latinskoameriške medicine na univerzi KU Leuven, so evropski popotniki sprejeli znanje domorodcev in svoje zdravljenje prilagodili tropskemu podnebju: »Zdi se, da so popotniki resnično razumeli, da je znanje domorodcev pomembno.«

Voda in kakav

Raziskovalna skupina je skušala priti do dna še drugim ugankam, na primer, kako so si mornarji zagotovili dovolj pitne vode za dolga potovanja čez Tihi ocean. Na galeonih so izbrali tako imenovanega vodnega nadzornika ter razvili postopke za prečiščevanje morske vode in zbiranje deževnice. Otočani so kmalu spoznali, da je voda dragocena dobrina, in so začeli z njo trgovati s tujimi pomorščaki. »Za galeon z več sto člani posadke je bilo potrebno veliko vode. Med avtohtonimi prebivalci otokov se je tako razvila lokalna menjalna trgovina z vodo in drugimi potrebščinami, ki so jih Evropejci nujno potrebovali,« je povedal dr. Mathieu Torck, pomorski zgodovinar na univerzi KU Leuven.

Drugo odkritje pa je povezano s kakavom. Kljub napornim potovanjem po Tihem oceanu nekateri zapisi pričajo o presenetljivo nizki umrljivosti med člani posadk. »Vseskozi smo se spraševali, kako je Špancem uspelo to trgovino ohraniti kar 250 let na tako velikih razdaljah,« je dejal dr. Torck. Eden od možnih odgovorov je povezan s številnimi omembami kakava na ladjah. Ker je bogat s flavonoidi, raziskovalci domnevajo, da je morda okrepil učinke vitamina C in v kombinaciji s sadjem in zelenjavo preprečeval izbruh skorbuta.

Globalizacija pred globalizacijo

Ekipa projekta Transpacific trenutno razvija digitalno bazo podatkov za spremljanje pretoka blaga, ljudi in idej v treh stoletjih trgovanja. Njihovo delo razkriva, kako se je širilo znanje, kako so na videz nepomembni dejavniki vplivali na trgovino in kako so se kulture prepletale. »Upamo, da bodo te študije popolnoma spremenile naš pogled na zgodovinsko trgovino čez Tihi ocean. Razkrivajo namreč, kako povezan je bil svet že dolgo pred sodobno globalizacijo,« je dejala prof. Schottenhammer.

Raziskave, omenjene v članku, je financiral Evropski raziskovalni svet (ERC). ​Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.