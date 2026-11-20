Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump 22. septembra v govoru na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca s kratico SI, je močno naraslo zanimanje za domene s slovensko končnico .si. Slovenski register domen .si je ob nenadnem povečanju povpraševanja v enem dnevu zabeležil nekaj manj kot 22.000 registracij, pred tem pa jih je bilo običajno približno po sto na dan. Po vrhuncu se je dnevno število ustalilo pri približno tisoč. Kakor je za Delo povedala Barbara Povše, vodja Registra.si, ki deluje v okviru Arnesa in opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo internetno domeno .si., je sistem obremenitev preživel brez izpada, za trinajstčlansko ekipo pa je povečano ...