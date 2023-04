Beli zajec treščil ob površje Lune

Japonsko podjetje iSpace je včeraj pisalo zgodovino, ko je njihovo plovilo Hakuto-R skušalo pristati na površju Lune. Vendar je bila naloga vse prej kot lahka in, kot kaže, pristajalniku ni uspelo. V podjetju menijo, da je treščil ob površje. Če bi bil pristanek uspešen, bi šlo za prvi pristanek zasebnega plovila na površju Lune. Do zdaj so na površju pristala ameriška, ruska in kitajska plovila.

Kaj natančno se je zgodilo, še preverjajo. Tik pred pristankom so izgubili stik s pristajalnikom. »Stika s pristajalnikom nismo potrdili. Predvidevati moramo, da mu ni uspelo skleniti pristanka na površju,« je pojasnil prvi mož podjetja Takeši Hakamada. Dodal je, da so sicer z odpravo zadovoljni, saj so že na poti do Lune pridobili ogromno podatkov.

Zaposleni v podjetju so bili seveda žalostni. FOTO: Kim Kyung-Hoon Reuters

Hakuto-R (prevod imena je beli zajec in izhaja iz japonske mitologije) je svojo pot proti Mesecu začel na Spacexovi raketi decembra lani. Pot ni bila direktna, ampak zamotana, plovilo je potrebovalo do Lune štiri mesece. 20. marca se je utiril v orbito.

Model pristajalnika Hakuto-R FOTO: Kim Kyung-Hoon Reuters

Pristajalnik bi moral pristati na severni polobli, in sicer v 87 kilometrov širokem kraterju Atlas v Mare Frigoris (Morje mraza). Pristajalni manevri so bili videti dobro, nato pa se ni več oglasil. Hakuto-R so opremili z nekaj novimi tehnologijami, med drugim je japonsko podjetje Niterra pripravilo baterijo, ki so jo želeli testirati v izjemno mrzlem okolju. Pristajalnik je imel s seboj tudi dva vozeča robotka: Sora-Q je bil robotek, ki so ga sestavili pri japonski vesoljski agenciji in podjetju za izdelovanje igrač Tomy; Rašid pa je bil 10-kilogramski rover Združenih arabskih emiratov.

Model pristajalnika Hakuto-R FOTO: Natsuko Fukue/AFP

Japonsko podjetje ima v rokavu že dva nova pristajalnika, predvidoma ju bodo izstrelili v letih 2024 in 2025. Prvo zasebno podjetje, ki je s plovilom skušalo pristati na Luni, je bilo sicer izraelsko podjetje SpaceIL, a je tudi njihov Berešit strmoglavil.