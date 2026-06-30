Zaustavitev najmočnejšega pospeševalnika delcev na svetu

Veliki hadronski trkalnik (LHC), najmočnejši pospeševalnik delcev na svetu, je sklenil svoje delovanje. Te dni so ga izklopili in tako so v Cernu vstopili v obdobje vzdrževalnih del in nadgradenj. Ob koncu desetletja bo, kot napovedujejo, zaživel visokoluminozni LHC (High-Luminosity LHC), ki bo omogočal še več raziskav temeljnih zakonov narave.

LHC so zagnali septembra 2008 in od takrat so v pospeševalniku premikali meje znanosti in tehnologije. Pospeševalnik je leta 2009 izvedel prve trke protonov; najbolj slaven dosežek pa se je zgodil 4. julija 2012, ko sta skupini eksperimentov Atlas in CMS, v katerih sodelujejo tudi slovenski znanstveniki, objavili odkritje Higgsovega bozona. Tako se je eksperimentalno potrdila predlagana teorija izpred skoraj pol stoletja. To je bil zadnji manjkajoči gradnik standardnega modela, teorije, ki odlično opisuje interakcije med osnovnimi delci in nastanek njihove mase.

Higgsov bozon je sicer drugi najtežji znani osnovni delec (najtežji je vrh kvark), vendar z izjemno kratko življenjsko dobo (10 na minus 22), kar pomeni, da ga v naravi ne morejo najti, lahko pa ga ustvarijo v laboratoriju. S trkalnikom so nato odkrili številne lastnosti delcev, poleg tega pa je, kot so poudarili v Cernu, LHC spodbujal inovacije v pospeševalni znanosti, superprevodnih tehnologijah, računalništvu in mednarodnem sodelovanju.

»LHC je presegel vsa pričakovanja,« je dejal Oliver Brüning, direktor Cerna za pospeševalnike in tehnologijo. »Skoraj dve desetletji je spreminjal naše razumevanje vesolja in navdihoval generacije znanstvenikov, inženirjev in državljanov po vsem svetu. Zdaj se poslavljamo od LHC, kot smo ga poznali, medtem ko se pripravljamo na dobrodošlico njegovemu nasledniku, ki bo to znanstveno pustolovščino podaljšal daleč v prihodnost.«

Visokoluminozni LHC (LHC HiLumi), ki naj bi začel delovati leta 2030, bo povečal svetilnost trkalnika za faktor do desetkrat v primerjavi z njegovo prvotno zasnovo. To bo raziskovalcem omogočilo zbiranje bistveno večjih naborov podatkov, kar bo omogočilo natančne študije Higgsovega bozona in povečalo potencial za odkrivanje pojavov, ki presegajo standardni model, so pojasnili v mednarodni organizaciji.

Dodali so, da je tokratna nadgradnja LS3 najobsežnejši poseg v pospeševalni kompleks od izgradnje samega LHC. »LS3 predstavlja ogromen in kompleksen logistični in inženirski podvig,« pravi Jean-Philippe Tock, vodja koordinacijske skupine LS3. »Samo v LHC bo odstranjenih 1,2 kilometra magnetov in komponent, ki jih bomo zamenjali z novo opremo, v celotnem kompleksu pa je načrtovanih na desetine projektov, v katere bo vključenih na tisoče inženirjev, fizikov, tehnikov in podpornega osebja.«

Nadgradnje bosta deležna tudi eksperimenta Atlas in CMS, da bosta lahko obdelala in prepoznala najbolj zanimive trke. Čeprav LHC ne bo deloval približno štiri leta, imajo raziskovalci na voljo za analizo še ogromne količine podatkov, zbrane v preteklih letih, so še pojasnili.