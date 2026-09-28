Zavajajoče besede robotskih sogovornikov

Hanoversinstitute.com je na videz benigna spletna stran akademskega videza, na kateri je približno sto petdeset suhoparno razvlečenih člankov o izraelskem odnosu do Palestincev, predvsem v luči vojne v Gazi in dogajanja na okupiranem Zahodnem bregu. Toda v resnici gre za pretanjeno izraelsko propagando – pri čemer spletna stran sploh ni namenjena ljudem. »Hanover Institute for Public Policy«, ki naj bi bil skrbnik spletnega mesta in avtor gradiva, kot ustanova namreč sploh ne obstaja in pod prispevki tudi ni nihče podpisan. Kot so pojasnili na Politicu, za tem konstruktom stoji francoska oglaševalska agencija Havas Media oziroma njen podizvajalec Piro Inc. Tako kažejo dokumenti, s katerimi je družba pri ameriškem pravosodnem ministrstvu avgusta priglasila organizirano propagandno ...