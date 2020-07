Zbogom, Spitzer, in hvala za vse fotone

Letos je za vedno umolknilo naše oko v vesolje, ki je preseglo vsa pričakovanja.

Meglica Kalifornija, ki leži okoli 1000 svetlobnih let od Zemlje. To je zadnji posnetek, ki ga je naredil Nasin vesoljski teleskop Spitzer, ki so ga upokojili 30. januarja letos. FOTO: Nasa