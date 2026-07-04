ZDA odpravile omejitve za model Fable in Mythos 5

Ameriško podjetje Anthropic je znova omogočilo uporabo svojih najzmogljivejših modelov umetne inteligence Fable 5 in Mythos 5, potem ko je ameriško ministrstvo za trgovino odpravilo izvozne omejitve, uvedene pred tremi tedni. Odločitev prihaja v času vse ostrejše tekme med ameriškimi in kitajskimi razvijalci umetne inteligence.

Fable 5 je bil začasno umaknjen po tem, ko so raziskovalci podjetja Amazon opozorili na način, s katerim je bilo mogoče obiti nekatere varnostne omejitve modela. Ameriške oblasti so ocenile, da bi lahko ranljivost predstavljala tveganje za nacionalno varnost, zato so omejile dostop do modela za tuje uporabnike.

V Anthropicu se z odločitvijo oblasti javno niso strinjali. Po navedbah podjetja so podobne ranljivosti med internimi testi zaznali tudi pri drugih naprednih modelih, med njimi pri njihovem Opusu 4.8 in modelu GPT-5.5. Del strokovnjakov za kibernetsko varnost je medtem menil, da je bila nevarnost prvotne ranljivosti precenjena.

Model Fable 5 se sicer ne vrača povsem nespremenjen. Anthropic je sporočil, da je odpravil način obvoda varnostnih omejitev, vendar bo to vplivalo tudi na nekatere naloge s področja programiranja in odpravljanja napak. Del teh zahtevkov bo zato samodejno preusmerjen na model Opus 4.8.

Za uporabnike plačljivih paketov bo Fable 5 do 7. julija na voljo do polovice tedenske kvote uporabe, nato pa bo obračunavan po modelu plačila glede na porabo. Cena uporabe bo približno dvakrat višja kot pri Opusu 4.8.

V ospredju tudi tekma s Kitajsko

Ponovna uvedba modela prihaja v času vse ostrejše konkurence s Kitajsko. Po poročanju ameriških medijev je kitajski model umetne inteligence na nekaterih preizkusih kibernetske varnosti že dosegel primerljive rezultate z Anthropicovim Mythosom 5, pri tem pa naj bi bil bistveno cenejši.

Temi se je posvetil tudi tehnološki podkast Hard Fork časnika The New York Times, v katerem sta voditelja opozorila, da odprava omejitev ni pomembna le za Anthropic, temveč tudi za širšo ameriško strategijo na področju umetne inteligence. Po njuni oceni primer kaže, kako občutljivo postaja ravnotežje med nacionalno varnostjo, regulacijo in ohranjanjem tehnološke prednosti pred Kitajsko.

V podkastu so izpostavili tudi, da se pričakuje podobna rešitev še za prihajajoči model GPT 5.6 podjetja OpenAI, za katerega naj bi prav tako veljale začasne izvozne omejitve.

Za Anthropic je ponovna globalna dostopnost modelov pomembna tudi poslovno, saj podjetje pospešeno povečuje prihodke pred načrtovano prvo javno ponudbo delnic (IPO).