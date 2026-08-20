Zdrava prehrana povezana z manjšim tveganjem za demenco

Nova mednarodna raziskava, konec junija objavljena v reviji JAMA Network Open pod avtorstvom in soavtorstvom slovenskih raziskovalcev, kaže, da je kakovostnejša prehrana povezana z manjšim tveganjem za demenco pri starejših odraslih – tudi pri tistih, pri katerih krvni biomarkerji kažejo na povečano biološko tveganje za razvoj bolezni, z alzheimerjevo boleznijo vred. To med drugim pojasnjuje slovenska raziskovalka in prva avtorica raziskave, magistrica prehrane Anja Mrhar. Anja Mrhar je sicer tudi asistentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki dela doktorat v sodelovanju med Nevrološko kliniko UKC LJ (Center za kognitivne motnje), Biotehniško fakulteto UL in Inštitutom Karolinska v Stockholmu. Kot soavtorja raziskave sta iz Slovenije sodelovala še izr. prof. dr. Milica ...