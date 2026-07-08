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    Zaradi zdravil za hujšanje ljudje manj zapravijo za živila in kupujejo drugače

    Povečali so se nakupi sadja, smutijev, kozic, ustne vode, žvečilnih gumijev ter izdelkov za oblikovanje in barvanje las.
    Ena ključnih ugotovitev je bila, da so gospodinjstva z vsaj enim uporabnikom GLP-1 v letu po začetku jemanja zdravila za živila v povprečju porabila 418 funtov manj kot tisti, ki zdravila niso uporabljali. To po oceni raziskave na nacionalni ravni pomeni 780 milijonov funtov manj porabe za živiila. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Ena ključnih ugotovitev je bila, da so gospodinjstva z vsaj enim uporabnikom GLP-1 v letu po začetku jemanja zdravila za živila v povprečju porabila 418 funtov manj kot tisti, ki zdravila niso uporabljali. To po oceni raziskave na nacionalni ravni pomeni 780 milijonov funtov manj porabe za živiila. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    8. 7. 2026 | 07:33
    8. 7. 2026 | 07:33
    6:44
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    Skok v uporabi zdravil za hujšanje, ki so postale precej priljubljene – v Združenem kraljestvu jih uporablja več kot dva milijona ljudi – so spremenile tudi potrošniške navade nekaterih uporabnikov, ki uporabljajo zdravila, kot so wegovy in mounjaro, poroča BBC.

    Zdravila, s pomočjo katerih ljudje izgubljajo težo, vodijo v to, da ljudje manj denarja porabijo za živila. Mounjaro in wegovy, najbolj priljubljeni zdravili za hujšanje v Združenem kraljestvu, delujeta tako, da posnemata naravni hormon GLP-1, ki uravnava lakoto. Uporabniki pravijo, da imajo ob njuni uporabi manjši tek.

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    Zdravljenje debelosti: več kot ozempic in hujšanje

    Junija je tržnoraziskovalno podjetje Worldpanel by Numerator objavilo študijo o tem, kako to vpliva na porabo denarja za živila med ljudmi v Združenem kraljestvu. Raziskava je temeljila na anketnih odgovorih in opazovanih podatkih o nakupih več kot 11.000 gospodinjstev februarja letos.

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    Boj z debelostjo: namesto injekcij dnevne tablete za hujšanje

    Manj denarja za živila

    Ena ključnih ugotovitev je bila, da so gospodinjstva z vsaj enim uporabnikom GLP-1 v letu po začetku jemanja zdravila za živila v povprečju porabila 418 funtov manj kot tisti, ki zdravila niso uporabljali. To po oceni raziskave na nacionalni ravni pomeni 780 milijonov funtov manj porabe za živiila.

    Ugotovitev je skladna z recenzirano študijo Univerze Cornell, objavljeno lani, ki je pokazala, da so ameriška gospodinjstva z vsaj enim članom, ki uporablja zdravila za hujšanje, v šestih mesecih po začetku zdravljenja za živila porabila pet odstotkov manj. Pri družinah z višjimi dohodki se je ta delež povečal na osem odstotkov.

    Mounjaro in wegovy, najbolj priljubljeni zdravili za hujšanje v Združenem kraljestvu, delujeta tako, da posnemata naravni hormon GLP-1, ki uravnava lakoto. Uporabniki pravijo, da imajo ob njuni uporabi manjši tek. FOTO: Almaas Masood/Reuters
    Mounjaro in wegovy, najbolj priljubljeni zdravili za hujšanje v Združenem kraljestvu, delujeta tako, da posnemata naravni hormon GLP-1, ki uravnava lakoto. Uporabniki pravijo, da imajo ob njuni uporabi manjši tek. FOTO: Almaas Masood/Reuters

    Poleg tega, da ljudje za živila namenjajo manj, pa se spreminja tudi vsebina njihovih nakupovalnih košaric. Worldpanel je ugotovil, da so ljudje med jemanjem zdravil za hujšanje zmanjšali nakup nekaterih izdelkov in začeli več porabljati za druge.

    Kontrolna skupina ke poročala o manjši porabi za čokolado in pecivo ter večji porabi za sadje in beljakovinsko bogata živila, kot so kozice. To je verjetno posledica daljšega občutka sitosti in manjše nagnjenosti k prehranjevanju iz dolgočasja. Uporabniki so zaužili tudi manj alkohola.

    Poleg omenjenjih izdelkov, so se povečali nakupi smutijev, ustne vode, žvečilnih gumijev ter izdelkov za oblikovanje in barvanje las – saj je eden od stranskih učinkov jemanja tovrstnih zdravil redčenje las in slab zadah.

    Dve študiji primera uporabnikov injekcij za hujšanje: Brad Channer, star 42 let, iz Newcastla, in Annie Haslam, stara 71 let, iz Redrutha v Cornwallu. Ob fotografijah obeh so navedeni njuni komentarji o izkušnjah z injekcijami GLP-1.

    Annie Haslam, 71 let, iz Redrutha v Cornwallu, ki uporablja zdravila, je povedala: »Injekcije za hujšanje jemljem približno 18 mesecev in sem s 86 kilogramov prišla na približno 63,5 kilograma. Kupujem manj hrane in manj hrane, ki prinaša takojšnje zadovoljstvo, kot so piškoti ali sladice. Jem precej bolj zdravo in manjše porcije. Sem pa precej zapravila za oblačila, ker mi stara oblačila preprosto niso več prav. S konfekcijske številke 18 sem prišla na 10 ali 12.«

    Med tem pa je 42-letni Brad Channer iz Newcastla dejal, da mounjaro jemlje skoraj dve leti: »S približno 106 kilogramov sem prišel na 80 kilogramov, vendar sem moral za nekaj časa prenehati zaradi stroškov.

    Pred injekcijami nisem imel dovolj volje, da bi šel mimo Greggsove pekarne ne da bi kupil klobasnega zvitka ali mimo puba da ne bi spil piva. Danes kupujemo več beljakovinsko bogate hrane, sam pa več porabim za oblačila, ker sem bolj samozavesten glede svojega videza.«

    Vendar je raziskava pokazala, da se gospodinjstva, ko prenehajo jemati zdravila, »vrnejo k nakupovalnim vzorcem iz obdobja pred začetkom uporabe« in se celo premaknejo k nekoliko manj zdravim nakupovalnim košaricam. FOTO: Shutterstock
    Vendar je raziskava pokazala, da se gospodinjstva, ko prenehajo jemati zdravila, »vrnejo k nakupovalnim vzorcem iz obdobja pred začetkom uporabe« in se celo premaknejo k nekoliko manj zdravim nakupovalnim košaricam. FOTO: Shutterstock

    Premik povpraševanja

    Nishita Pattni, višja svetovalka pri Worldpanel by Numerator, je za BBC povedala, da injekcije za hujšanje ne »zmanjšujejo zgolj porabe«, temveč jo »preoblikujejo«.

    Cornellova raziskava je pokazala, da so uporabniki najbolj zmanjšali porabo za kalorično bogata, predelana živila; za slane prigrizke so na primer porabili deset odstotkov manj. Kupovali so tudi manj sira, masla, brezalkoholnih pijač in jajc, več pa jogurta.

    Konec zdravil, stare navade

    Vendar je raziskava pokazala, da se gospodinjstva, ko prenehajo jemati zdravila, »vrnejo k nakupovalnim vzorcem iz obdobja pred začetkom uporabe« in se celo premaknejo k nekoliko manj zdravim nakupovalnim košaricam.

    Zdi se, da injekcije za hujšanje vplivajo tudi na to, koliko ljudje porabijo za prehranjevanje zunaj doma, navaja BBC. Skoraj dve tretjini anketiranih pri Worldpanelu sta poročali, da so po začetku jemanja injekcij opustili ali poskušajo zmanjšati obroke, ki niso pripravljeni doma.

    Po navedbah Worldpanela več kot polovica anketiranih uporabnikov injekcij za hujšanje svoj pristop k prehranjevanju opisuje kot »čuječ«, kar pomeni, da jih vodijo signali lakote, ne pa navada ali rutina.

    Cornellova raziskava je medtem pokazala osemodstotni upad porabe v verigah hitre prehrane in kavarnah.

    Kljub morebitnim prihrankom uporabnikov injekcij za hujšanje na nekaterih področjih so stroški zdravil za nekatere razlog za skrb.

    Velika večina bolnikov v Združenem kraljestvu zdravila plačuje zasebno, recepti pa lahko stanejo več kot 300 funtov na mesec.

    Anketa med 167 uporabniki, ki jo je izvedel Zava, spletna zdravniška in lekarniška storitev, ki prodaja zdravila za hujšanje, je pokazala, da je bil glavni razlog za prenehanje jemanja zdravil strošek.

    Dobrodelna organizacija Health Foundation pa je navedla, da imajo premožnejša območja Združenega kraljestva v povprečju višje stopnje predpisovanja teh zdravil, čeprav je tam razširjenost debelosti nižja. Ugotovitev temelji na podatkih enega zasebnega ponudnika, še navaja BBC.

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    hujšanjeMounjaroraziskavazdravilahranapotrošniške navade

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