Zdravilne rastline in endokanabinoidni sistem v psihiatriji

Mnoge učinkovine, ki danes veljajo za nepogrešljive v sodobni medicini, izvirajo neposredno iz rastlin ali pa so bile razvite na podlagi naravnih molekul, ki so jih znanstveniki najprej odkrili v rastlinskem svetu. Narava tako ostaja eden ključnih navdihov za razvoj novih terapevtskih pristopov in zdravil prihodnosti. Med najpomembnejšimi učinkovinami rastlinskega izvora so morfin, kodein in tebain, katerih odkritje je pomenilo začetek moderne farmakologije. Zgodba maka (Papaver somniferum), ene najstarejših zdravilnih rastlin, ki jih pozna človeštvo, se je začela s pridobivanjem opija iz gostega izvlečka nezrelih makovih glavic, bogatega z alkaloidi. Zanimiva je tudi zgodovina kokaina, prvega lokalnega anestetika v medicini, ki ga pridobivajo iz listov koke (Erythroxylum coca), rastline, ...