Zdravilo semaglutid ščiti srce tudi brez izgube kilogramov

Zdravilo semaglutid, znano kot učinkovina v pripravku Wegovy, zmanjšuje tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap – in to ne glede na to, koliko kilogramov pacienti dejansko izgubijo, piše The Guardian.

Ugotovitve, objavljene v znanstveni reviji The Lancet, nakazujejo, da bi lahko imela tovrstna zdravila širše koristi za zdravje bolnikov, zato njihova uporaba ne bi smela biti omejena zgolj na močnejše posameznike.

Cilj raziskave je bil preveriti dodatne koristi semaglutida poleg same izgube telesne teže.

Študijo SELECT je vodila Univerza College London (UCL). Raziskovalci so spremljali, ali so osebe, ki so prejemale zdravilo, kasneje doživele tako imenovani velik kardiovaskularni dogodek – med drugim smrt zaradi bolezni srca, srčni infarkt ali možgansko kap.

Tveganje srčno-žilnih dogodkov manjše za 20 odstotkov

V raziskavo je bilo vključenih 17.604 ljudi, starih 45 let ali več, ki so bili pretežki. Polovica je tedensko prejemala injekcije semaglutida, druga polovica pa placebo.

Približno 33 odstotkov opaženih koristi za srce je bilo mogoče pojasniti z zmanjšanjem obsega pasu. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Predhodna analiza podatkov je pokazala, da semaglutid zmanjša tveganje za velike srčno-žilne dogodke za 20 odstotkov. Nova analiza pa razkriva, da ta zaščitni učinek ni odvisen od izgubljene telesne teže.

Znanstveniki menijo, da zdravilo deluje na več načinov, ki koristijo srcu – ne le prek zmanjšanja telesne teže. Tudi ljudje z blago prekomerno težo (indeks telesne mase 27) so imeli podobne koristi kot tisti z višjimi vrednostmi BMI. Učinek je bil večinoma neodvisen od količine izgubljene teže v prvih štirih mesecih zdravljenja.

Raziskovalci pa so opazili razliko med zmanjšanjem obsega pasu in zdravjem srca – približno 33 odstotkov opaženih koristi za srce je bilo mogoče pojasniti z zmanjšanjem obsega pasu.

Pomembne posledice za klinično rabo

Glavni avtor, prof. John Deanfield z Inštituta za kardiovaskularne vede pri UCL, je pojasnil:

»Trebušna maščoba je za srce nevarnejša kot splošna telesna teža, zato ni presenetljivo, da je zmanjšanje obsega pasu povezano z boljšim zdravjem srca. A dve tretjini koristi semaglutida za srce še vedno ostajata nepojasnjeni. To spreminja naše razumevanje delovanja zdravila – ni zgolj ‘injekcija za hujšanje’, ampak zdravilo, ki neposredno vpliva na bolezni srca in staranja.«

Dodaja še: »To ima pomembne posledice za klinično rabo. Ni treba izgubiti veliko teže ali imeti visokega BMI, da bi imeli koristi za srce. Če je cilj zmanjšanje srčno-žilnih bolezni, nima smisla uporabo omejevati le na najdebelejše ali za kratek čas.«

Deanfield je ob tem opozoril, da je treba koristi tehtati glede na možne stranske učinke, saj bi lahko tovrstna zdravila v prihodnosti uporabljali pri zelo širokem krogu ljudi.