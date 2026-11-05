Slovenija pod drobnogledom: katere strupene snovi skrivajo kri, urin in lasje

Na slavnostni podelitvi najvišjih državnih priznanj za znanstvenoraziskovalno delo to nedeljo bo Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju okoljskih znanosti prejela prof. dr. Milena Horvat z Instituta Jožef Stefan. Vodja odseka za znanosti o okolju se je mednarodno uveljavila predvsem z raziskavami živega srebra ter njegovega kopičenja v hrani in ljudeh. Razvijala je metode, s katerimi lahko v okolju in človeku določimo tudi zelo nizke koncentracije škodljivih snovi, in poskrbela, da so meritve med laboratoriji in državami primerljive.

Vzpostavila in vodila je nacionalni program humanega biomonitoringa, ki je dal podatke o prisotnosti kemikalij v organizmu prebivalcev Slovenije.

»Vzpostavitev nacionalnega humanega biomonitoringa je bila pomemben dosežek ministrstva za zdravje oziroma urada za kemikalije in raziskovalnih ustanov, ki smo ga izvajale. Z analizami bioloških vzorcev smo želeli ugotoviti, katerim snovem so prebivalci izpostavljeni in ali se izpostavljenost razlikuje med območji in skupinami. Hitro se je pokazalo, da poleg okolja pomembno vplivajo tudi prehrana, življenjske navade in uporaba različnih izdelkov«