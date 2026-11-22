Čeprav je moderna umetna inteligenca z nami le nekaj let, še precej kasneje pa se je izmojstrila v samostojnem reševanju zagonetnih matematičnih problemov, že obstaja stereotip amaterskega in povprečnega uporabnika. Ta ji brez poglobljenega razumevanja tematike postavlja zahtevne matematične ali programske probleme in upa na najboljše. Tak primer je Liam Price, ki je aprila letos z enim ukazom od chatgptja dobil rešitev enega izmed Erdősevih problemov. Levent Alpöge je živo nasprotje tega opisa. Genialni matematik z vrhunsko izobrazbo, ki pa je z modelom claude podjetja Anthropic rešil najslavnejši matematični problem. V petek, 20. novembra, je sporočil, da je dokazal Riemannovo hipotezo. Dokaz v 17 milijonih vrstic računalniške kode so matematiki formalno preverili, sedaj pa bodo celotno ...