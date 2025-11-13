Želimo si biti Google za repertoar limfocitov B in T

Letos je na Dunaju potekal 19. mednarodni kongres IUIS, mednarodne zveze imunoloških združenj. Na njem smo se pogovarjali s Felixom Brednom, zaslužnim profesorjem populacijske genetike in genomike na fakulteti za biološke znanosti Univerze Simona Fraserja v Britanski Kolumbiji. Sogovornika je kot raziskovalca najbolj zanimalo odkrivanje, kako kompleksne biološke interakcije nadzorujejo raznolikost genov, posameznikov in celotnih populacij.

»Sem evolucijski genetik, opravljal sem genetsko sekvenciranje različnih organizmov, na primer ribic gupi. Moja žena je imunologinja in se ukvarja s cepivi proti hivu. Pred nekaj leti je prišla k meni z zaporedji, ki jih je imela pri poskusih izdelave takega cepiva s protitelesi, ki bi lahko prepoznala vse različne seve hiva. Prosila me je, naj si kot specialist za zaporedja ogledam tista, ki jih je imela, jih primerjam in odgovorim na nekaj vprašanj. Presenetilo me je, da ni bilo enostavno pridobiti zaporedij široko nevtralizirajočih protiteles iz drugih virov,« je dejal v pogovoru.