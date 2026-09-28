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    Znanoteh

    Zelo pomemben test za Spacexov starship

    Predvideni polet bo prvi, v katerem bo plovilo starship doseglo Zemljino orbito, pravijo pri podjetju.
    Starship bo poletel z izstrelišča Starbase v Teksasu. FOTO: Steve Nesius/Reuters
    Galerija
    Starship bo poletel z izstrelišča Starbase v Teksasu. FOTO: Steve Nesius/Reuters
    S. S.
    28. 9. 2026 | 09:07
    28. 9. 2026 | 09:50
    5:42
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    Starship je največja in najmočnejša raketa, kar so jih kdaj zgradili. Danes jo čaka 14. testni polet, ki bo (če bo) najdaljši in najvišji. Pri Spacexu danes želijo z raketo doseči orbito, vsi poleti do zdaj so bili podorbitalni. Izstrelitev je predvidena ob 14.15 po srednjeevropskem času.

    Vesoljska raketa je visoka 124 metrov. Obe stopnji – nosilna raketa super heavy in zgornja stopnja starship ali krajše ship – sta zasnovani tako, da sta v celoti in hitro ponovno uporabni, kar je preboj, ki ga je podjetje Elona Muska poimenovalo »sveti gral raketne tehnologije«. Pri podjetju so prepričani, da bo starship odprl vrata v vesolje kot še nikoli prej in človeštvu omogočil naselitev Lune in pristanek na Marsu. Vendar raketa za te podvige še zdaleč ni pripravljena.

    Starship je prvič poletel aprila 2023 in s spektakularno eksplozijo polet končal po le nekaj sekundah. Nato je sledilo še dvanajst bolj ali manj uspešnih poletov. Tokratni polet gre korak višje in je za raketo zelo pomemben.

    »Predvideni polet bo prvi, v katerem bo plovilo starship doseglo Zemljino orbito. Dosedanji poskusni poleti so namerno potekali po pasivno varnih suborbitalnih tirnicah, s čimer smo zagotovili kar največjo varnost javnosti in hkrati pridobili čim več dragocenih spoznanj. Z doseganjem orbite se lahko začne naslednja faza razvoja plovila. Cilj je zagotoviti njegovo popolno in hitro ponovno uporabnost,« so zapisali na spletni strani podjetja.

    Za izstrelitev vlada veliko zanimanje med fotografi in ljubitelji vesoljskih poletov. FOTO: Steve Nesius/Reuters
    Za izstrelitev vlada veliko zanimanje med fotografi in ljubitelji vesoljskih poletov. FOTO: Steve Nesius/Reuters

    Na krovu rakete bodo novi internetni sateliti starlink V3, ki bodo zagotavljali, tako Spacex, boljše povezave po vsem svetu. Podjetje Elona Muska je do zdaj v orbito namestilo več kot 11.000 aktivnih starlinkov, nova različica V3 je najzmogljivejša, prilagojena za starship.

    »Vsak satelit starlink V3 bo konstelaciji dodal terabajt na sekundo zmogljivosti, kar pomeni skupno 26 terabajtov na sekundo dodatne zmogljivosti samo s to misijo. To je približno desetkrat večja zmogljivost v primerjavi z eno izstrelitvijo satelitov starlink V2 mini z raketo falcon 9,« so zapisali pri podjetju.

    Musk je napovedal, da bodo teh starlinkov namestili predvidoma 100.000. Napovedi razraščanja mrež satelitov močno skrbijo astronome.

    Starship FOTO: Steve Nesius/Reuters
    Starship FOTO: Steve Nesius/Reuters
    Trije sateliti na poletu bodo opremljeni s kamerami, da bodo posneli obnašanje toplotnega ščita na zgornji stopnji rakete. Ta mora delovati brezhibno, saj se bo zgornja stopnja vračala skozi atmosfero na površje in pri tem se zunanja plast rakete močno segreje.

    Starship bo na voljo v tovorni različici in za prevoz posadke. Ko bodo v raketi ljudje, napak ne sme biti. Nasa upa, da bo starship kmalu nared, saj igra ključno vlogo pri povratku Američanov na površje Lune.

    Načrt prihodnjega poleta je, da bo 52-metrska zgornja stopnja starship ali krajše ship opravila šest orbit okoli planeta na višini 275 kilometrov. Med poletom bo utiril 26 starlinkov v orbito, ki so opremljeni z lastnimi potisniki, da se bodo dvignili.

    Nato bo okoli deset ur (pri podjetju obljubljajo, da bo morda mogoče več ur v živo spremljati letenje starshipa okoli Zemlje) po izstrelitvi pristala v Tihem oceanu zahodno od Čila. Do zdaj je starship letel vsega 65 minut in ni obkrožil Zemlje, pristajal pa je v Indijskem oceanu ob obali Zahodne Avstralije.

    »Starship bo manever za vstop v orbito izvedel šele, ko bo ekipa za nadzor leta potrdila zadostno redundanco strojne opreme, ki je ključna za izvedbo kasnejšega manevra za izstop iz orbite ob koncu misije,« so pojasnili. Preizkusili bodo tudi številne nadgradnje in eksperimente, povezane s toplotnim ščitom rakete, pri čemer nekatere izboljšave temeljijo neposredno na podatkih, zbranih med plavanjem rakete starship (misija 13) v Indijskem oceanu.

    Nosilna stopnja super heavy bo tokrat morala uspešno poleteti, se ločiti od zgornje stopnje, nato obrniti in pristati v Mehiškem zalivu. Vse to se bo zgodilo v približno osmih minutah.

    Torej, nobenih posebnih nalog, kot je na primer pristajanje v »objem« mehanskih vilic na izstrelitvenem stolpu. Nosilni stopnji so spremenili tako strojno kot programsko opremo za odpravo težav, opaženih pri prejšnjem letu, so pojasnili pri podjetju.

    »Po ločitvi stopenj in obratu med 13. letom je potisna raketa super heavy prvič lahko uporabila vseh 33 motorjev za manever vrnitve. V zaključni fazi delovanja motorjev so trije osrednji motorji pokazali, da so se zamašili z ledom, kar je sprožilo predčasno prekinitev manevra, so pojasnili na spletni strani. Raketa je nato poskusila izvesti pristajalni manever, pri čemer se je ponovno vžgalo osem od 13 predvidenih motorjev, preden je raketa trdo pristala v vodi v zalivu.«

    Stopnja super heavy za ta let vključuje spremembe strojne opreme za izboljšanje filtriranja goriva do motorjev ter spremembe programske opreme za večjo zanesljivost ponovnega vžiga.

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