Zemlja in Venera kot pikici

Zemlja in Venera. FOTO: NASA/JPL-Caltech

Radi se zazremo v nebo, posuto z zvezdami in planeti. Rdečkasta pikica je Mars , na njem pa so za zdaj le robotski raziskovalci, ki se sem ter tja tudi ozrejo navzgor in pogledajo proti nekdanjemu domu. Tako je Nasin rover Curiosty na nočnem nebu v objektiv kamere ujel Zemljo, nato pa še Venero.Posnetek dveh planetov je nastal petega junija okoli 75 minut pred sončnim zahodom. Rover je takrat naštel že 2784 delovnih solov (Marsov dan, ki je za 37 minut daljši od Zemljinega) na rdečem planetu.Na posnetku je tudi vrh skale na območju, kjer je veliko glinenega materiala. Rover področje raziskuje že več kot leto dni.Curiosity je od leta 2012, ko je pristal na Marsu, fotografiral modrikaste sončne zahode, planet Merkur, asteroide in Marsovi luni Fobos in Deimos.Roverju se bo, če bo vse šlo po načrtih, v začetku prihodnjega leta na površju pridružil Perseverance, ki bo z Zemlje predvidoma odpotoval 20. julija. Planet sicer trenutno raziskuje še lander Insight.