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    Znanoteh

    Zemlja ujela novo mini luno

    Asteroid 2026 QQ8 približa Zemlji približno vsakih 10 let.
    Na fotografiji je seveda naša prava Luna. FOTO: Nasa/Reuters
    Galerija
    Na fotografiji je seveda naša prava Luna. FOTO: Nasa/Reuters
    S. S.
    6. 11. 2026 | 12:01
    4:45
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    Zemljina gravitacija je začasno zajela vesoljski kamen 2026 QQ8, a se ne bo zadržal dolgo, predvidoma konec decembra ali v začetku prihodnjega leta bo odfrčal stran in nadaljeval pot okoli Sonca. Nebesno telo je 20. avgusta letos kot prvi opazil madžarski astronom Krisztián Sárneczky, potem ko ga je gravitacija zagrabila aprila letos in je telo vstopilo v orbito okoli Zemlje, so nedavno sporočili iz Centra za manjše planete Mednarodne astronomske zveze.

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    Mini luna je res mini, saj je velika le približno en meter, kar pomeni, da če bi se usmerila proti površju, bi doživeli le ognjeno predstavo. Po izračunih ne grozi s trkom, najbližje, kar se je 2026 QQ8 približal Zemlji, je 0,0038 astronomske enote (ena AE znaša približno 150 milijonov kilometrov): 18. avgusta letos je bil od Zemlje oddaljen 537.000 kilometrov. Naslednji mesec, tik pred slovesom, bo oddaljen 1.352.000 kilometrov. Naša prava Luna je od Zemlje v povprečju oddaljena približno 0,00257 astronomske enote (AU), kar je okoli 384.400 km.

    Ker je ujeti asteroid tako majhen, so sprva celo domnevali, da gre za kos vesoljske smeti, morda rakete ali kak stari satelit. Zato so astronomi opravili nadaljnja opazovanja s teleskopi in potrdili so, da gre za telo naravnega izvora, verjetno majhen asteroid.

    Na podlagi podatkov o orbiti so astronomi še ugotovili, da se 2026 QQ8 približa Zemlji približno vsakih 10 let. Že leta 1965 se je precej približal, vendar ne dovolj, da bi ga Zemlja začasno zajela. Leta 2058 se bo ponovno približal, a tudi takrat ne bo dovolj blizu, da bi ponovno pridobil status mini-lune. V teh primerih majhno nebesno telo ne prečka meje tako imenovane Hillove krogle, ki določa približno območje gravitacijskega vpliva na eno astronomsko telo zaradi motenj drugega težjega telesa, okrog katerega kroži. Aprila je torej asteroid prečkal Hillovo kroglo Zemlje in se pustil začasno ujeti. Njena pot okoli Zemlje ni lepa, urejena krožnica.

    Proučevanje takih nebesnih teles je pomembno, saj ponuja priložnost za podrobno opredelitev asteroidov v bližini Zemlje. To nam omogoča vpogled v nastanek Osončja in celo v obrambo pred nebesnimi telesi, če bi se kateri od teh objektov preveč približal.

    Kaj so mini lune in kvazilune

    Lune so naravni sateliti planetov, Zemlja ima enega – Luno. A sem ter tja Zemlja ujame še kakšno drugo majhno telo. Obstajata dve kategoriji začasnih spremljevalcev: mini lune in kvazi lune. 2026 QQ8 je mini luna. To so majhni asteroidi ali kometi, ki jih lahko ujame gravitacija planeta. Približajo se, naredijo en ali več krogov okoli planeta, nato pa jih gravitacija izvrže nazaj na pot okoli Sonca. Zemlja pogosto posvoji kakšno mini luno, avgusta 2024 začasno celo dve. Še posebej posebna mini luna je bila 2024 PT5, saj je najverjetneje izvirala iz Lune. Po analizah je namreč imela je enako kemijsko sestavo kot naš stalni naravni satelit. Asteroid 2022 NX1 pa se k Zemlji vrača, status mini lune je do zdaj imel leta 1981 in nato še 2022.

    Kvazisateliti ali kvazilune pa niso gravitacijsko vezani na planet, vendar če pogledamo njihovo tirnico, se zdi, da krožijo okoli njega. Zemlja ima trenutno osem znanih kvazilun, med temi sta asteroida 469219 Kamoʻoalewa in 164207 Cardea. Kvazi lune tako kot planet krožijo okoli Sonca, pri čemer so nekaj časa pred Zemljo, nekaj časa za njo, nekaj časa so bližje Soncu, nekaj časa dlje.

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