Zgodovina vesolja zapisana v meteoritih

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

50.000

ton

meteoroidov

vsako leto

pade na

Zemljo.

Zakaj imate radi znanost?

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenik?

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

»Več truda

in denarja

je treba

vlagati

v ponavljanje

že objavljenih

rezultatov

znanstvenih

raziskav.«

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Harrison Schmitt na Luni FOTO: Eso

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Največkrat uporabljam vrstične in presevne elektronske mikroskope. Najraje uporabljam fokusirani ionski snop, ki je napredna vrsta vrstičnega elektronskega mikroskopa z dodatno ionsko kolono, ki omogoča jedkanje, nanostrukturiranje in druge preiskave vzorcev. Gre za napravo, ki je neke vrste CNC in 3D-printer hkrati – le da omogoča izdelavo stvari na mikro- in nanoskali.Ukvarjam se s sintezo in z raziskavami obnašanja različnih materialov, ki se uporabljajo v znanosti in v industriji. Predvsem bi radi ugotovili, kako mikrostruktura vpliva na lastnosti materiala v celoti. Trenutno se ukvarjam tudi z raziskavami meteorita Novo mesto. Radi bi ugotovili, kakšen je njegov izvor in kakšna je bila njegova geološka zgodovina vse od nastanka osončja pa do padca na območje Dolenjske, 28. februarja.Ker znanost spreminja svet in njen napredek neposredno vpliva na to, kako živimo.Napredne materiale za uporabo v sodobnih elektronskih napravah.Znanost me zanima, odkar pomnim. Najprej me je začela zanimati astronomija.Zelo rad sem v hribih na različne načine: na kolesu, peš, najraje pa kot gorski tekač. Pozimi turno smučam in letos sem kljub slabi zimi zbral 57 turnih smukov. O svojih dogodivščinah pa tudi o znanosti poročam na blogu, ki ga pišem že 13 let.Dvom o pravilnosti rezultatov; najprej svojih pa tudi predhodnikov, saj znanost deluje tako, da gradi na pridobljenem znanju. Tu in tam pa se kljub recenzijam tudi v znanost prikradejo zmote. Zato je ključna lastnost dobrega znanstvenika, da jih uspešno prepozna. Menim, da bi bilo treba v prihodnjih letih več truda in denarja vlagati v ponavljanje že objavljenih rezultatov znanstvenih raziskav.Samovozeči avtomobili v vsakdanji in splošni rabi.Bi, če bi iznašli način, da bi lahko spal na poti tja in nazaj, saj se sicer bojim, da bi mi bilo na dveletni odpravi preveč dolgčas.Upam, da bo to fisijskih jedrskih elektrarn astronomsko podražila in z ekonomskega vidika postala vprašljiva. Želim si, da bi prevladal razum in da bi v prihodnjem desetletju cena elektrike iz tega tipa elektrarn spet padla. Fuzijski tip jedrskih elektrarn je po mojem mnenju iz več razlogov še predaleč od realnosti in ga v komercialni rabi še vsaj nekaj desetletij ne moremo pričakovati.Ne pijem kave. Če bi bil za, da skupaj odtečeva maraton, pa bi povabilker je edini znanstvenik (geolog), ki je bil na Luni.Knjigo Stephena Hawkinga Vesolje v orehovi lupini, serijo HBO ​Černobil, predavanje na youtubu ​Richarda Dawkinsa The God Delusion ter spletno stran Astronomy picture of the day (Astronomska fotografija dneva).Na Zemljo vsako leto pade 50.000 ton meteoroidov – velika večina jih zgori v atmosferi.---Bojan Ambrožič je magister inženir geologije, zaposlen v Centru odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije.