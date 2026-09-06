Zgodovinski uspeh: slovenski satelit Trisat-S uspešno poletel v vesolje

Nemško vesoljsko podjetje Isar Aerospace je postalo prvo evropsko komercialno vesoljsko podjetje, ki je v orbito uspešno izstrelilo satelit. Z misijo »Naprej in navzgor« so sinoči ob 22.12 po srednjeevropskem času z norveškega vesoljskega izstrelišča Andøya v orbito izstrelili raketo, na kateri je tudi slovenski satelit Trisat-S.

»Isar Aerospace za celinsko Evropo odpira vesolje,« so v sporočilu za javnost v podjetju navdušeno pospremili velik uspeh. Izstrelitve namreč ostajajo ozko grlo svetovne vesoljske industrije. A kot je povedal izvršni direktor in soustanovitelj Isar Aerospace Daniel Metzler, »sedaj obstaja alternativa za komercialne stranke oziroma podjetja«.

Zgodba je pomembna tudi zaradi slovenske vpletenosti vanjo. Med petimi komercialnimi cubesati na krovu in enim izobraževalnim nanosatelitom je namreč tudi slovenski satelit – Trisat-S, ki so ga sestavili na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in podjetju Skylabs.

Vesoljska raketa spectrum je sicer visoka 28 metrov, premer pa je dva metra, ima deset motorjev in v nizkozemeljsko orbito lahko ponese do tisoč kilogramov tovora.

Pri Isar Aerospace so še dodali, da so v nekaj letih dosegli to, kar je bilo pred desetletji odvzeto evropski vesoljski industriji. Celina ima sedaj suveren dostop do vesolja. Po Metzlerjevih besedah so tako vstopili v novo poglavje evropskih vesoljskih poletov. Sedaj se bodo osredotočili na hitro povečanje proizvodnje nosilnih raket in na izpolnjevanje naročil, ki se hitro večajo.

Isar Aerospace svoje vesoljske rakete skoraj v celoti načrtuje in izdeluje interno. V proizvodnji imajo že nove štiri rakete te vrste, letos bodo v bližini Münchna odprli nov obrat. Podjetje je bilo sicer ustanovljeno leta 2018, danes ima več kot 400 zaposlenih iz več kot 50 držav. Podjetje se financira tudi s pomočjo zasebnih vlagateljev.