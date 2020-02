Žival, ki ne diha

Delo Foto Univerza Tel Aviv

Dihanje oziroma porabljanje kisika naj bi bila osnovna lastnost večceličnih organizmov. Vsaj doslej je bilo tako, zdaj pa so znanstveniki odkrili žival – zajedavca, ki se naseli na ribjem mesu in vse življenje preživi tako, da energijo pridobiva, ne da bi pri tem porabljal kisik.Tako rastline kot živali imajo v celicah mitohondrije – membranske strukture, v katerih se s pomočjo kisika tvori molekula adenozin trifosfat, ki je gorivo za celične procese. Toda ko so znanstveniki s telavivske univerze pri zajedavcu Henneguya salminicola določali zaporedje DNK, so bili najprej prepričani, da so nekaj spregledali, saj niso našli genoma mitohondrijev.Nadaljnje analize so potrdile, da ima organizem, ki je v daljnem sorodstvu z meduzami, sicer strukture, ki so videti kot mitohondriji, a ne opravljajo več svoje funkcije, kar bi pomenilo, da je H. salminicola v resnici prvi znani večcelični organizem, ki vse življenje preživi brez kisika, energijo pa po predvidevanjih znanstvenikov preprosto jemlje gostitelju.Velika večina parazitov so poenostavljene različice svojih sorodnikov, s katerimi si delijo skupne prednike. »H. salminicola je bil nekoč kot meduze, a je z evolucijo izgubil skoraj vse značilnosti večceličnih organizmov – tkivo, živčne celice, mišice in na koncu še respiratorne gene,« je za revijo Science povedala soavtorica študije, evolucijska biologinjaZajedavec na ribjem mestu se zdi kot zdrizasta snov enoceličnih organizmov, šele pod mikroskopom razkrije nekaj kompleksnosti. Njegove spore so videti kot prosojni spermiji z dvema repkoma in parom ovalnih »oči«, ki sta v resnici prirejeni ožigalki brez strupa, s katerima se parazit pritrdi na gostitelja.