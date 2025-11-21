Zmanjkuje zelo učinkovitih antibiotikov: jih lahko zamenjamo z bakteriofagi?

Prof. dr. Stephen T. Abedon sodi med vodilne svetovne strokovnjake v raziskovanju bakteriofagov (ali fagov) – virusov, ki okužijo bakterije in imajo velik potencial tako v razumevanju mikrobne ekologije kot v razvoju novih terapevtskih pristopov. Že več desetletij proučuje bakteriofagno biologijo, njihovo uporabo pri zdravljenju bakterijskih okužb ter teoretične modele interakcij med bakteriofagi in bakterijami. »Bakteriofagi so virusi, ki okužujejo bakterije in, kolikor vemo, samo bakterije. Da bi virus okužil bakterijo, mora najprej vstopiti vanjo in nato prej ali slej ustvariti nove viruse.«

V pogovoru smo se dotaknili pomena bakteriofagov v sodobni znanosti, njihove zgodovine, izzivov pri uvajanju terapije s fagi ter možnosti, ki jih ponujajo v času naraščajoče odpornosti bakterij proti antibiotikom.